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Изъяли уже тонну. Шуневич рассказал, как наркорынок адаптировался под условия Беларуси

15.11.2018 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Изъяли уже тонну. Шуневич рассказал, как наркорынок адаптировался под условия Беларуси

фото: ktrk.kg

Наркопреступность стала более организованной. Кроме того, в Беларусь стало все чаще завозиться оборудование для кустарного изготовления синтетических наркотиков.

Такие случаи не единичны, отметил министр во время выступления на межведомственном координационном совещании по вопросам противодействия наркомании и незаконному обороту наркотиков.

 "Наркорынок адаптируется и под наши усилия, и под те меры, которые в государстве выработаны. Мы стали констатировать такие достаточно тревожные факты, когда в страну завозится специальное оборудование для домашнего кустарного изготовления наркотиков. Оно примитивно по своему технологичному процессу, вместе с тем дает определенный эффект при изготовлении наркотика», - цитирует Шуневича БЕЛТА.

Вектор наркотрафика остается прежним, сообщил также министр. Основная масса наркотиков поступает в Беларусь из России.

В 2018 году белорусскими правоохранителями изъято около тонны наркотических веществ.

В целом за последние несколько лет количество наркопреступлений и лиц, их совершивших, значительно уменьшилось, подчеркнул Шуневич. Однако при этом значительно выросло количество лиц, совершивших эти преступления в группе, в том числе организованной.

По мнению главы МВД, менять антинаркотическое законодательство в Беларуси не требуется. Шуневич подчеркнул, что в борьбе с наркоманией и наркопреступностью одних карательных мер мало – необходимы общие усилия со стороны Минздрава, Минобразования и семьи. 

 
 
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Наркопреступность стала более организованной. Кроме того, в Беларусь стало все чаще завозиться оборудование для кустарного изготовления синтетических...
 
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