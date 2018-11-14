На районном конкурсе КВН “Юные спасатели шутят” победила команда СШ №1 под названием “Единство»

Всего же в финале районного этапа сразиться за звание лучшей предстояло сильнейшим квн-щикам школ района. Вместе с “Единством” шутили на вполне серьезные темы безопасности команды из СШ №2 “Типа того” и Беседовичского УПК “Камелот”.

Чуть-чуть самоиронии, много музыки и море позитива, подмеченные ситуации из жизни и фантазия – в итоге получилась живая игра. Уже 21 ноября состоится зональный этап конкурса, где ребятам предстоит не только отстаивать честь Хотимщины, но и побороться за право выйти на областной уровень.

***