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Подведены итоги районного этапа выставки-конкурса «Калядная зорка»

15.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Сегодня ежегодный конкурс декоративно-прикладного искусства “Калядная Зорка”, который проводится в Беларуси, и где можно увидеть кучу интересных работ школьников, символизирует победу творчества над ленью. Вот и на районном этапе ребята из 9 школ Хотимщины удивили жюри разнообразием и красотой представленных работ. В ход для создания необычных работ шли всевозможные подручные материалы: от электрических лампочек до бутылочных пробок. Элегантные дамы-елочки,свинки (символ наступающего 2019 года), макеты зимних пейзажей… Более трех часов понадобилось членам жюри, чтобы отобрать победителей, чьи работы будут представлены на областном этапе.

Подведены итоги районного этапа выставки-конкурса «Калядная зорка»

Всего победителями и призерами конкурса стали 37 ребят из семи учреждений образования Хотимского района. Девять наград в копилке учеников СШ №1, восемь – у учащихся Беседовичского УПК, семь – у воспитанников ЦТДиМ.

 
 
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Сегодня ежегодный конкурс декоративно-прикладного искусства “Калядная Зорка”, который проводится в Беларуси, и где можно увидеть кучу интересных работ...
 
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