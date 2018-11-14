Подведены итоги районного этапа выставки-конкурса «Калядная зорка»

Сегодня ежегодный конкурс декоративно-прикладного искусства “Калядная Зорка”, который проводится в Беларуси, и где можно увидеть кучу интересных работ школьников, символизирует победу творчества над ленью. Вот и на районном этапе ребята из 9 школ Хотимщины удивили жюри разнообразием и красотой представленных работ. В ход для создания необычных работ шли всевозможные подручные материалы: от электрических лампочек до бутылочных пробок. Элегантные дамы-елочки,свинки (символ наступающего 2019 года), макеты зимних пейзажей… Более трех часов понадобилось членам жюри, чтобы отобрать победителей, чьи работы будут представлены на областном этапе.





Всего победителями и призерами конкурса стали 37 ребят из семи учреждений образования Хотимского района. Девять наград в копилке учеников СШ №1, восемь – у учащихся Беседовичского УПК, семь – у воспитанников ЦТДиМ.