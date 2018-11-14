Бабуля остановила локомотив как попутку. Вышло дешевле чем на такси

В Курганской области 77-летняя женщина остановила состав как попутку, в надежде, что машинист грузового поезда подбросит ее до дома.

Вечером 11 ноября машинисту пришлось применить экстренное торможение и остановиться, поскольку на путях он увидел женщину, она подавала сигнал остановки — делала круговые движения рукой. Как оказалась, бабуля шла с дачи и опоздала на электричку. До города было 20 км и она пошла вдоль железной дороги, а увидев поезд, решила добраться до дома на нем. Когда поезд прибыл на станцию Шадринск, женщину встретили сотрудники транспортной полиции.

За содеянное бабушке придется ответить перед законом, ведь самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде запрещены. Женщину привлекли за это к административной ответственности/ По статье 11.12 части 1 КоАП РФ за это предусмотрен штраф 100 рублей.