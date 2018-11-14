Пожарная безопасность объектов

Инженерно-инспекторским составом Дзержинского РОЧС ежедневно проводятся мониторинги объектов с массовым и круглосуточным пребыванием людей.

При проведении отрабатывается эвакуация людей, из зданий имитируя условный пожар. В текущем месяце проведен мониторинг общежитий расположенных на территории Дзержинского района.

При проведении мониторинга общежития ф-ла «ММК-Агро» ОАО Минский мясокомбинат в ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме. Со стороны руководства приняты все меры для устранения.









С отрицательной стороны хочется отметить руководство ф-ла БГТУ «Негорельский учебно-опытный лесхоз», так при проведении мониторинга было установлено, что руководством проигнорированы рекомендации по устранению нарушений.

Ни одно из ранее предложенных мероприятий не выполнено. Наиболее грубым нарушением является отсутствие системы оповещения людей при пожаре в общежитиях, а также неисправность автоматической пожарной сигнализации, что в свою очередь ставит под опасность проживающих данных общежитий.

В отношении ответственного лица за выполнение правил пожарной безопасности ведется административный процесс.







