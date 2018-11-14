Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар и евро дешевеют на торгах в четверг, биткойн -718.57.

На открытии торгов в четверг белорусский рубль начал укрепляться к доллару и евро. Стоимость американской валюты в первые минуты торгов снизилась приблизительно на копейку - до уровня в 2,137 рубля.

Европейская валюта на торгах в четверг дешевеет на 0,6 копейки - до уровня в 2,4192 белорусского рубля.

Курс российского рубля - напротив, увеличивается. В первые минуты торгов 100RUB достигли отметки в 3,18 белорусского рубля.

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