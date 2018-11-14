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«Юный Спасатель» в гимназии

15.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Специальный корреспондент журнала «Юный Спасатель» Светлана Ломовая провела дружескую встречу в ГУО «Гимназия г. Дзержинска».

Знание всех правил безопасности жизнедеятельности и их соблюдение, безусловно, является повседневной необходимостью каждого человека, Процесс обучения конечно можно провести с интересом, особенно тогда, когда он проходит совместно с журналом «Юный Спасатель».

Так специальный корреспондент журнала «Юный Спасатель» Светлана Ломоваяпровела дружескую встречу в ГУО «Гимназия г. Дзержинска».



Не так давно ребята встречались со специальным корреспондентом журнала «Юный спасатель». Но данному визиту поспособствовало письмо в редакцию от родителей второклассника данного учреждения Змачинского Ильи с просьбой о новой встрече с представителями журнала. И вот все пожелания сбылись.

Обучение ребят культуре безопасности жизнедеятельности в такой увлекательной и креативной форме не могло оставить их равнодушными.

Кроме этого Светлана Ломовая провела среди учащихся различные викторины и конкурсы, в которых учащиеся школы принимали активное участие. С большим интересом все ребята участвовали во всех конкурсах и отвечали на вопросы викторины. За свою активность и показанные знания все были награждены различными памятными подарками от журнала «Юный Спасатель».

В ходе проведения мероприятия специальный корреспондент рассказала ребятам о журнале «Юный Спасатель» ведь в журнале «Юный спасатель» находится множество полезной и необходимой информации, которая помогает ребятам развиваться и получать новые знания. Поделилась тем, как стать одним из подписчиков на данный журнал и о том, как принимать участие и получать призы в опубликованных конкурсах.



 
 
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Специальный корреспондент журнала «Юный Спасатель» Светлана Ломовая провела дружескую встречу в ГУО «Гимназия г. Дзержинска».
 
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