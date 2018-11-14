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Польские пограничники обнаружили контрабанду в товарняке, ехавшем из Бреста

15.11.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как стало известно, 8 и 10 ноября сотрудники Надбужанского погранотдела и Национальной налоговой администрации Польши в ж/д пункте пропуска «Тересполь» обнаружили в вагонах грузовых составов крупную партию контрабандных сигарет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60644.php

Польские пограничники обнаружили контрабанду в товарняке, ехавшем из Бреста

Табачные изделия были завернуты в черные пакеты и нелегально перевозились вместе древесной щепой в грузовых поездах «Брест – Малашевичи». Как передает «Брестская газета», всего таможенники обнаружили свыше 43 тыс. пачек сигарет на общую сумму около 600 тыс. злотых (около 340 тыс. белорусских рублей).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60644.php

Польские пограничники обнаружили контрабанду в товарняке, ехавшем из Бреста

Это не первый случай провоза контрабандных сигарет из Беларуси в Польшу с начала 2018 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60644.php

Польские пограничники обнаружили контрабанду в товарняке, ехавшем из Бреста

Только сотрудники Надбужанского отдела пограничной охраны предотвратили нелегальный ввоз табачных изделий на сумму свыше 13 млн злотых (более 7,3 млн белорусских рублей).

 
Теги: Брест
 
 
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Как стало известно, 8 и 10 ноября сотрудники Надбужанского погранотдела и Национальной налоговой администрации Польши в ж/д пункте пропуска «Тересполь» обнаружили...
 
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