Польские пограничники обнаружили контрабанду в товарняке, ехавшем из Бреста

Как стало известно , 8 и 10 ноября сотрудники Надбужанского погранотдела и Национальной налоговой администрации Польши в ж/д пункте пропуска «Тересполь» обнаружили в вагонах грузовых составов крупную партию контрабандных сигарет.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60644.php

Читать полностью в источнике с фото:





Табачные изделия были завернуты в черные пакеты и нелегально перевозились вместе древесной щепой в грузовых поездах «Брест – Малашевичи». Как передает «Брестская газета», всего таможенники обнаружили свыше 43 тыс. пачек сигарет на общую сумму около 600 тыс. злотых (около 340 тыс. белорусских рублей).



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60644.php

Читать полностью в источнике с фото:





Это не первый случай провоза контрабандных сигарет из Беларуси в Польшу с начала 2018 года.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60644.php

Читать полностью в источнике с фото:





Только сотрудники Надбужанского отдела пограничной охраны предотвратили нелегальный ввоз табачных изделий на сумму свыше 13 млн злотых (более 7,3 млн белорусских рублей).