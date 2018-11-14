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Польские пограничники обнаружили контрабанду в товарняке, ехавшем из Бреста
15.11.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
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Табачные изделия были завернуты в черные пакеты и нелегально перевозились вместе древесной щепой в грузовых поездах «Брест – Малашевичи». Как передает «Брестская газета», всего таможенники обнаружили свыше 43 тыс. пачек сигарет на общую сумму около 600 тыс. злотых (около 340 тыс. белорусских рублей).
Это не первый случай провоза контрабандных сигарет из Беларуси в Польшу с начала 2018 года.
Только сотрудники Надбужанского отдела пограничной охраны предотвратили нелегальный ввоз табачных изделий на сумму свыше 13 млн злотых (более 7,3 млн белорусских рублей).
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