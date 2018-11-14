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Житель Ивановского района погиб под поездом
15.11.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
В Ивановском районе проводится проверка по факту гибели на железнодорожных путях местного жителя, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел 14 ноября в 17.50 вблизи железнодорожной станции Янов-Полесский. Житель агрогородка Мотоль 1961 года рождения был смертельно травмирован проходящим грузовым поездом.
Предположительно, мужчина покончил с собой, бросившись под один из вагонов состава. Известно, что до трагедии сельчанин находился на лечении в Ивановской райбольнице, куда он попал после ДТП, и самовольно покинул ее.
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В Ивановском районе проводится проверка по факту гибели на железнодорожных путях местного жителя, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Несчастный...
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