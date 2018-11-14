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Три жителя Лунинца едва не стали жертвами неисправной стиральной машины
15.11.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Три жителя Лунинца едва не стали жертвами неисправной стиральной машины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ильина поступило в центр оперативного управления Лунинецкого подразделения
Фото МЧС
Пожар ликвидирован. В результате огнем повреждена кровля жилого дома, перекрытие на площади 6 кв.м и часть имущества. Пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а точнее, короткое замыкание электропроводки стиральной машины.
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Три жителя Лунинца едва не стали жертвами неисправной стиральной машины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сообщение о...
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