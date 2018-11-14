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Три жителя Лунинца едва не стали жертвами неисправной стиральной машины

15.11.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Три жителя Лунинца едва не стали жертвами неисправной стиральной машины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60642.php

Три жителя Лунинца едва не стали жертвами неисправной стиральной машины

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ильина поступило в центр оперативного управления Лунинецкого подразделения МЧС накануне около полуночи. Когда к месту вызова прибыли спасатели, горела кровля двухквартирного дома. "В одной из квартир проживает семейная пара, во второй - женщина-пенсионерка. Мужа и жену разбудил автономный пожарный извещатель, и они покинули дом. Кроме того, жильцы разбудили соседку и вывели ее на улицу", - рассказали в пресс-службе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60642.php

Три жителя Лунинца едва не стали жертвами неисправной стиральной машины

Фото МЧС

Пожар ликвидирован. В результате огнем повреждена кровля жилого дома, перекрытие на площади 6 кв.м и часть имущества. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а точнее, короткое замыкание электропроводки стиральной машины.

 
 
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Три жителя Лунинца едва не стали жертвами неисправной стиральной машины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сообщение о...
 
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