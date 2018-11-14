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Житель Ивановского района погиб под поездом
15.11.2018 12:30 — Разное | Аргументы и факты
Трагедия произошла 14 ноября недалеко от железнодорожной станции «Янов-Полесский» в Ивановском районе Брестской области.
Труп мужчины нашли возле железнодорожной станции, пишет
57-летний житель деревни Мотоль, пытаясь пересечь железнодорожные пути, пролез под грузовым вагоном, но был сбит проходящим мимо грузовым поездом №3510 сообщением «Брест-Лунинец».
Правоохранители выяснили, что в день трагедии мужчина находился на лечении в Ивановской больнице после ДТП, сообщает
От полученных травм он скончался.
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Трагедия произошла 14 ноября недалеко от железнодорожной станции «Янов-Полесский» в Ивановском районе Брестской области.
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