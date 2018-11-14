Житель Ивановского района погиб под поездом

Трагедия произошла 14 ноября недалеко от железнодорожной станции «Янов-Полесский» в Ивановском районе Брестской области.

Труп мужчины нашли возле железнодорожной станции, пишет БелТА.

57-летний житель деревни Мотоль, пытаясь пересечь железнодорожные пути, пролез под грузовым вагоном, но был сбит проходящим мимо грузовым поездом №3510 сообщением «Брест-Лунинец».

Правоохранители выяснили, что в день трагедии мужчина находился на лечении в Ивановской больнице после ДТП, сообщает «Вечерний Брест» .

От полученных травм он скончался.