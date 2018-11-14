Топ-5 рек Городокщины

54 реки протекают по территории Городокщины. Большинство из них берет начало из крупных городокских озер.

1. Ловать

Судоходная река протяженностью 530 км относится к бассейну Невы. Свое начало она берет в районе озера Завесно. Протекает по территории Витебской, Псковской и Новгородской областей, через старинный город Великие Луки. В верховьях проходит через несколько озер: Сесито, Сосно, Чернясто, Межа. В VIII — XIII веках по Ловати проходили Волжский торговый путь и путь «Из варяг в греки», соединявший скандинавские страны с Византией.

2. Оболь

Правый приток Западной Двины, река протяженностью 148 км, свое начало берет от озера Езерище. Течет по Городокскому и Шумилинскому районам, в ее бассейне расположены озера Кошо, Берново, Черново, Свино. Уровень воды в реке регулирует Ключегорское водохранилище, созданное в 1953 г. при строительстве Ключегорской ГЭС, с площадью водосбора в 410 км2.

3. Овсянка

Правый приток Усвячи, река длиной 90 км, берет свое начало у деревни Хвошно, протекает через семь крупных озер: Негро, Тиосто, Медесно, Вышедское. На дне реки растет реликтовое растение — водяной орех, занесенный в Красную книгу Беларуси.

4. Усыса

Левый приток Оболи, река протяженностью 50 км, протекает через Городокский и Шумилинский районы. Свое начало Усыса (другое название Горожанка, на снимке) берет в озере Кошо. На Горожанке расположен Городок, деревни Казиново, Мишневичи, Новые Вайханы, Скрипки.

5. Лужеснянка

Правый приток Западной Двины, река протяженностью 32 км, вытекает из озера Вымно. В Двину она впадает у поселка Лужесно (отсюда и название). Вдоль реки расположены деревни Хоботы, Сущёво, Сокольники, Мазолово.

Подготовила Евгения САБИЦКАЯ.



