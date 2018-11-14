"Мы должны мыслить государственно". Минобороны объяснило демонтаж исторического зала гимнастики

Решение о перепрофилировании исторического зала спортивной гимнастики в Центральном доме офицеров в зал для игровых видов спорта принято, так как Министерство спорта и туризма считает деятельность клуба гимнастики чемпиона мира Дмитрия Касперовича, базирующегося в этом зале, неспортивной. Также на то были экономические соображения, сообщил SPORT.TUT.BY первый заместитель председателя Спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси Кирилл Чуприс.





Чуприс пояснил, что в среднем чемпион мира по спортивной гимнастике Дмитрий Касперович арендовал зал в течение двух часов в день, «помещение пустовало, и мы терпим в принципе серьезные убытки».

— Мы должны мыслить государственно, — подчеркивает Кирилл Леонидович. — Не имеем права тратить государственные деньги в угоду коммерческой структуре, хотя она и несет пользу и здоровье детям.

— В Минске не так много залов спортивной гимнастики, а с мужскими снарядами, по словам Дмитрия, только два, где работают детские группы: ваш и зал «Кольца Славы», который стоит в плане на ремонт. Не думаете ли вы, что оснащение нового зала обошлось бы государству дороже, чем ремонт вашего?

— Я считаю, что этот зал устарел и качественно готовить в нем спортсменов нельзя. Минспорта нас поддерживает. Этот зал Минспорта не нужен. Там считают, что лучше построить новый современный центр, в котором одновременно можно проводить учебно-тренировочный и соревновательный процесс. Минспорта виднее, они — специалисты в данной области. Если бы в случае клуба Дмитрия Касперовича речь шла о спорте высоких достижений и детско-юношеском спорте, то, конечно, вопрос рассматривался бы по-другому. Наверное, он нашел бы понимание в Минспорта. А так Минспорта нам прокомментировало, что здесь нет никакого спорта, а чисто коммерческий проект.

14 ноября Дмитрий Касперович и родители его воспитанников были на приеме у первого заместителя министра спорта и туризма Вячеслава Дурнова, однако пояснить позицию ведомства по демонтажу военными исторического зала гимнастики SPORT.TUT.BY он отказался.

— Я тренеру и родителям все прокомментировал. Достаточно. Общайтесь с родителями, они вам все расскажут, — сказал в телефонном разговоре Вячеслав Викторович.

— То есть вы отказываетесь о комментариев, верно ли я понимаю?

— Ну, а какие комментарии могут быть здесь? Субъекты хозяйствования разбираются со своими вопросами.

— Послушайте, «спорт — государственная идеология» …

— Родители сегодня обращались ко мне официально, и я им все объяснил. Разговаривайте с ними.

— Так какова ваша позиция?

— До свидания.





— Если честно, мы тоже переживаем и волнуемся за ребят и за то, что случилась такая ситуация, — признает Кирилл Чуприс из спорткомитета ВС. — Но хочу пояснить следующее. Решение о перепрофилировании данного зала было принято около года назад. О нем Дмитрий Касперович был уведомлен. С нами он не согласился. Инициативной группой из родителей, которые водили детей в его школу, они подготовили обращение на имя главы Администрации президента. Обращение было отписано руководству Министерства обороны, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма. Когда мы готовили проект ответа, пояснили, что этот зал находится в неудовлетворительном состоянии по своим техническим качествам. Вы в нем были?

— Был во время последней тренировки Дмитрия в нем 12 ноября, затем зал стали демонтировать.

— Если честно, там полы в аварийном состоянии. Еще, может быть, нам повезло, что его начали демонтировать, ведь не случилось никаких травм у детей, снаряды там не оторвались.

— У вас есть документ, подтверждающий аварийность зала?

— Вы знаете, не готов сказать. Заказчиком на выполнение работ является Минское эксплуатационное управление ВС. А вообще, знаете что? Во всем здании Дома офицеров проводили текущий ремонт: меняли крышу, меняли стены… То есть не стены, а окна. Утепляли все, меняли сантехнику, в том числе в бассейне. Не готов точно вам сказать, но объект нуждался хотя бы в текущем ремонте.

По планам спорткомитета ВС, после демонтажа гимнастического оборудования и ремонта в зале будут проводиться тренировки и соревнования по мини-футболу, гандболу, баскетболу и волейболу. Заниматься в нем будут военнослужащие минского гарнизона, суворовцы и воспитанники детско-юношеской школы по гандболу. Кирилл Чуприс отметил, что спорткомитет ВС развивает более 45 видов спорта, однако спортивную гимнастику не культивирует.

— В качестве замены имеющегося зала мы предложили Дмитрию зал меньшей площади на третьем этаже Центрального дома офицеров, — добавил Чуприс. — Для занятий оздоровительной направленности он полностью подходил. Было предложение перенести туда инвентарь, маты, все что было спортивное. Дмитрий отказался.





— Не считаете ли вы, что предложенный зал с высотой потолка, как я знаю, 2,5 м не пригоден для спортивной гимнастики, в которой спортсмены упражняются на брусьях и кольцах?

— У Дмитрия не спортивная, а оздоровительная гимнастика, на что нам указали министр спорта и туризма и замминистра по спорту и представитель Национального олимпийского комитета. Они неоднократно предлагали ему вести спортивные занятия в форме спортивной детско-юношеской школы. Дмитрий отказался. В первую очередь, он нацелен на зарабатывание денег. А вторая вещь, и она немаловажная и социально значимая — оздоровление детей. Мы это приветствуем и целиком поддерживаем, поэтому предложили Дмитрию другой зал как раз для проведение занятий оздоровительной направленности.

В спорткомитете ВС утверждают, что не инициировали расторжение договора с клубом Касперовича (ООО «Гимнастика для каждого»). Дмитрий был уведомлен о невозможности оказания услуг в связи с проведением ремонта зала, хотя договор этого не предусматривает, в мае 2018 года. И как только на счет спорткомитета поступили средства на ремонт зала, работы были начаты. Внесенная ООО «Гимнастика для каждого» предоплата за аренду зала будет возвращена.

— В Беларуси строится много многопрофильных объектов, в том числе для гимнастики, а этот зал не соответствует международным стандартам, — говорит Чуприс. — Проводить в нем международные соревнования нельзя. А как правило, современные спортсмены тренируются на тех объектах и в тех условиях, в которых можно проводить именно соревнования.

— В художественной гимнастике до открытия Дворца художественной гимнастики в Минске не было своего зала, пригодного для проведения международных соревнований. База сборной находилась в РЦОП на Даумана.

— Объекты же строятся под них! Ну да, это еще раз подчеркивает авторитет и очень хорошую подготовленность нашего тренерского состава, наших талантливых спортсменов, что они даже в таких трудных условиях смогли подготовиться к международным соревнованиям и показывать высокие результаты. Но лучше, когда спортсмен тренируется именно в соревновательных условиях, то есть на тех объектах, где они могут выступать. А этот зал, я вам еще раз повторю, устарел морально и физически.

По информации SPORT.TUT.BY, Дмитрий Касперович намерен встретиться с руководством Министерства обороны, так как не оставляет надежды сохранить зал гимнастики в Доме офицеров, в котором растили призеров Олимпиад и первенств мира с 1936 года. Кроме того, он адресовал видеообращение президенту страны и главе Национального олимпийского комитета Александру Лукашенко, так как считает, что спортивная гимнастика в Беларуси погибает.

Напомним, что год назад на встрече с руководителем Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ Лукашенко выразил надежду на скорое возвращение белорусских гимнастов в мировую элиту.