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Министерство информации ограничило доступ к 37 сайтам
Новости Беларуси. Министерство информации ограничило доступ к 37 сайтам.
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Это решение было принято на основании письменных уведомлений МВД и, руководствуясь частью третьей пункта 10 Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», а также статьями 38 и 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».
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Новости Беларуси. Министерство информации ограничило доступ к 37 сайтам. Как сообщается на официальном сайте ведомства, четырнадцатого ноября нынешнего года было...
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