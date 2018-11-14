﻿ Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек

15.11.2018 12:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости США. По-прежнему не установлено местонахождение 130 граждан, пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек

Поисковые работы ведутся днём и ночью. Накануне ещё около 300 специалистов были направлены в пострадавшие районы для оказания помощи в поисках погибших. Чтобы ускорить процесс опознания в округ доставили систему быстрой идентификации по ДНК. Удалось установить личности уже 47 жертв.

Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек

Общая площадь самого крупного пожара уже превысила 55 тысяч гектаров. Пожарным удалось прокопать траншеи, чтобы ограничить огонь примерно на 1/3 периметра. Однако значительная часть возгорания находится в труднодоступной местности.

Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек
Новости по теме

В Смолевичском районе произошёл крупный пожар на сушилке

Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров

Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия

В Калифорнии более 30 человек стали жертвами лесных пожаров, почти 230 жителей пропали без вести

Пожар в гипермаркете Санкт-Петербурга ликвидирован

Особняки голливудских звезд сгорели из-за пожара в Калифорнии

Почти 800 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ Санкт-Петербурга

При пожаре в общежитии Сенно пострадал маленький ребёнок
‡агрузка...
Новости 24 часа

Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек

В Торонто рейсовый автобус на скорости врезался в фонарь

Футбольный матч в Алжире закончился массовыми беспорядками

Первый снег привёл к 500 ДТП на дорогах Киева

Международный день отказа от курения отмечается 15 ноября

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области

«Семья – это главное». Форум «Cвятость материнства» впервые проходит в Беларуси

Мужской хор Всехсвятского собора отмечает юбилей

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. По-прежнему не установлено местонахождение 130 граждан, пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Поисковые работы ведутся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Ивановского района погиб под поездом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика