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В Торонто рейсовый автобус на скорости врезался в фонарь
Новости Канады. Рейсовый автобус на большой скорости врезался в фонарь в канадском Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП в салоне находились 45 пассажиров.
Прибывшие к месту происшествия медики оказали помощь пострадавшим. Госпитализация потребовалась 25 травмированным. Также в результате ДТП произошло локальное отключение электричества. Причины аварии устанавливаются.
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Новости Канады. Рейсовый автобус на большой скорости врезался в фонарь в канадском Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП в салоне...
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