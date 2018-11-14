ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Торонто рейсовый автобус на скорости врезался в фонарь

15.11.2018 12:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Канады. Рейсовый автобус на большой скорости врезался в фонарь в канадском Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП в салоне находились 45 пассажиров.

В Торонто рейсовый автобус на скорости врезался в фонарь

Прибывшие к месту происшествия медики оказали помощь пострадавшим. Госпитализация потребовалась 25 травмированным. Также в результате ДТП произошло локальное отключение электричества. Причины аварии устанавливаются.
Новости по теме

«Попал на страшный гололёд»: из-за выпавшего снега в Беларуси резко увеличилось число ДТП

В Перу автобус с юношеской сборной по футболу рухнул в пропасть

В Лондоне пьяный водитель автобуса протаранил остановку

У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат

В массовом ДТП в Мексике 8 человек погибли, 30 – пострадали

Олень выбежал на дорогу. Автомобиль премьера Словакии попал в ДТП

В аэропорту США столкнулись два самолёта: что известно об аварии

На Тайване поезд сошёл с рельсов: 17 пассажиров погибли и более сотни ранены
‡агрузка...
Новости 24 часа

В Торонто рейсовый автобус на скорости врезался в фонарь

Футбольный матч в Алжире закончился массовыми беспорядками

Первый снег привёл к 500 ДТП на дорогах Киева

Международный день отказа от курения отмечается 15 ноября

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области

«Семья – это главное». Форум «Cвятость материнства» впервые проходит в Беларуси

Мужской хор Всехсвятского собора отмечает юбилей

В ТЦ Беларуси проверят все гипсокартонные конструкции большой площади

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Канады. Рейсовый автобус на большой скорости врезался в фонарь в канадском Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП в салоне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Футбольный матч в Алжире закончился массовыми беспорядками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика