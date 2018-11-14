Футбольный матч в Алжире закончился массовыми беспорядками

Новости Алжира. Во время футбольного матча в Алжире пострадали 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беспорядки начались из-за проигрыша одной из команд. Разъяренные болельщики стали вырывать стулья и бросать их на стадион и в сторону правоохранителей.





В результате инцидента различные травмы получили 18 полицейских. Более 40 дебоширов задержали. Их обвиняют в нарушении общественного порядка, ношении холодного оружия, а также хранении наркотиков.