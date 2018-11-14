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Футбольный матч в Алжире закончился массовыми беспорядками

15.11.2018 12:23 — Разное | СТВ  
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Новости Алжира. Во время футбольного матча в Алжире пострадали 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беспорядки начались из-за проигрыша одной из команд. Разъяренные болельщики стали вырывать стулья и бросать их на стадион и в сторону правоохранителей.

Футбольный матч в Алжире закончился массовыми беспорядками

В результате инцидента различные травмы получили 18 полицейских. Более 40 дебоширов задержали. Их обвиняют в нарушении общественного порядка, ношении холодного оружия, а также хранении наркотиков.
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Футбольный матч в Алжире закончился массовыми беспорядками

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Теги: Минск
 
 
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Новости Алжира. Во время футбольного матча в Алжире пострадали 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беспорядки начались из-за проигрыша одной...
 
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