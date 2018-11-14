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Первый снег привёл к 500 ДТП на дорогах Киева

15.11.2018 11:58 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. Первый снег привел к многочисленным авариям в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Первый снег привёл к 500 ДТП на дорогах Киева

Из-за гололёда и плохой видимости за сутки в городе произошло около полтысячи ДТП. На дорогах возникли 10-бальные пробки.

По данным правоохранителей, без пострадавших не обошлось. На борьбу с осадками брошено 340 единиц спецтехники, а также сотни сотрудников коммунальных служб.
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Первый снег привёл к 500 ДТП на дорогах Киева

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Теги: Минск
 
 
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Новости Украины. Первый снег привел к многочисленным авариям в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Из-за гололёда и плохой видимости за сутки в...
 
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