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Первый снег привёл к 500 ДТП на дорогах Киева
Новости Украины. Первый снег привел к многочисленным авариям в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за гололёда и плохой видимости за сутки в городе произошло около полтысячи ДТП. На дорогах возникли 10-бальные пробки.
По данным правоохранителей, без пострадавших не обошлось. На борьбу с осадками брошено 340 единиц спецтехники, а также сотни сотрудников коммунальных служб.
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Новости Украины. Первый снег привел к многочисленным авариям в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за гололёда и плохой видимости за сутки в...
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