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В больнице умер водитель микроавтобуса, попавшего в страшную аварию на М10. Она унесла шесть жизней

15.11.2018 12:48 — Разное | Tut.by  
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30-летний водитель микроавтобуса VW Transporter, который попал вчера в страшную аварию в Калинковичском районе, умер в больнице, сообщили TUT.BY информированные источники.


Фото: Следственный комитет

Напомним, авария произошла 14 ноября около 10.55 на 176-м км трассы М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин. Микроавтобус VW Transporter под управлением 30-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом.

В результате ДТП ехавшие в VW Transporter пять женщин в возрасте 47, 43, 41, 40, 25 лет скончались на месте происшествия. Все погибшие проживали в Петрикове. Водитель был госпитализирован в реанимацию, но спасти его не удалось.


Фото: Следственный комитет



Следственный комитет ищет очевидцев ДТП, а также тех, кто обладает записями видеорегистратора с места ДТП и состояния дорожного покрытия в момент ДТП. Позвоните, пожалуйста, по телефонам: (80232) 69−31−23, 69−30−48, 69−30−50, (8029) 743−75−45.

 
Теги: Гомель
 
 
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VW вылетел на встречку и врезался в молоковоз. На микроавтобусе были установлены зимние шины.
 
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