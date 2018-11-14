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В больнице умер водитель микроавтобуса, попавшего в страшную аварию на М10. Она унесла шесть жизней
30-летний водитель микроавтобуса VW Transporter, который попал вчера в страшную аварию в Калинковичском районе, умер в больнице, сообщили TUT.BY информированные источники.
Напомним,
В результате ДТП ехавшие в VW Transporter пять женщин в возрасте 47, 43, 41, 40, 25 лет скончались на месте происшествия. Все погибшие проживали в Петрикове. Водитель был госпитализирован в реанимацию, но спасти его не удалось.
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VW вылетел на встречку и врезался в молоковоз. На микроавтобусе были установлены зимние шины.
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