В больнице умер водитель микроавтобуса, попавшего в страшную аварию на М10. Она унесла шесть жизней

30-летний водитель микроавтобуса VW Transporter, который попал вчера в страшную аварию в Калинковичском районе, умер в больнице, сообщили TUT.BY информированные источники.



Фото: Следственный комитет

Напомним, авария произошла 14 ноября около 10.55 на 176-м км трассы М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин. Микроавтобус VW Transporter под управлением 30-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом.

В результате ДТП ехавшие в VW Transporter пять женщин в возрасте 47, 43, 41, 40, 25 лет скончались на месте происшествия. Все погибшие проживали в Петрикове. Водитель был госпитализирован в реанимацию, но спасти его не удалось.



Фото: Следственный комитет









Следственный комитет ищет очевидцев ДТП, а также тех, кто обладает записями видеорегистратора с места ДТП и состояния дорожного покрытия в момент ДТП. Позвоните, пожалуйста, по телефонам: (80232) 69−31−23, 69−30−48, 69−30−50, (8029) 743−75−45.