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Мининформ ограничил доступ к 37 интернет-ресурсам
15.11.2018 12:30 — Разное | Ежедневник
фото: BrauzerGid.ru
Причина блокировки – размещение информации о продаже наркотиков.
Решение об ограничении доступа к нескольким десяткам интернет-ресурсов принято Министерством информации 14 ноября, сообщает его пресс-служба.
Решение принято на основании письменных уведомлений Министерства внутренних дел. Ограничен доступ к 37 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
Напомним, сегодня глава МВД заявил о том, что преступность в сфере наркоторговли
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Причина блокировки – размещение информации о продаже наркотиков.
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