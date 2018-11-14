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Мининформ ограничил доступ к 37 интернет-ресурсам

15.11.2018 12:30 — Разное | Ежедневник  
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Мининформ ограничил доступ к 37 интернет-ресурсам

фото: BrauzerGid.ru

Причина блокировки – размещение информации о продаже наркотиков.

Решение об ограничении доступа к нескольким десяткам интернет-ресурсов принято Министерством информации 14 ноября, сообщает его пресс-служба.

Решение принято на основании письменных уведомлений Министерства внутренних дел. Ограничен доступ к 37 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Напомним, сегодня глава МВД заявил о том, что преступность в сфере наркоторговли стала в Беларуси более организованной. За этот года у преступников уже изъята тонна наркотических веществ.

 
 
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Причина блокировки – размещение информации о продаже наркотиков.
 
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