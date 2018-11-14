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Беларусь может закупить новые российские самолеты МС-21, предлагает кооперацию в ремонте авиатехники

15.11.2018 12:19 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь рассматривает возможность покупки нового российского пассажирского самолета МС-21 и предлагает кооперацию в сфере ремонта авиатехники, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

"Флагман российского машиностроения - Иркутский авиационный завод - в 2019 году планирует начать производство МС-21. Мы очень внимательно присматриваемся к этому самолету. Наши авиаторы предложили закупать подобные самолеты", - сказал А.Лукашенко.

Главу государства цитирует агентство БелТА.

Кроме того, А.Лукашенко предложил губернатору промышленную кооперацию в сфере ремонта авиатехники. В частности, он предложил возможность кооперации с авиаремонтным заводом, новые производственные мощности которого расположились вблизи Национального аэропорта Минск.

"Хотелось бы, чтобы мы, имея опыт обслуживания техники советского периода, могли перепрофилировать наши предприятия и наш завод (авиаремонтный - ИФ). Можем его и расширять, если будет работа для этого коллектива. Но мы бы были очень заинтересованы работать в кооперации с вашим предприятием", - сказал президент.

Российский проект МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") предусматривает выпуск ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских самолетов, в том числе в качестве альтернативы Airbus А320 и Boeing 737. Разработка лайнеров ведется ПАО "Корпорация "Иркут" при участии ОАО "Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева" (входят в состав Объединенной авиастроительной корпорации). Опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске в мае 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь рассматривает возможность покупки нового российского пассажирского самолета МС-21 и предлагает кооперацию в сфере ремонта авиатехники, заявил президент...
 
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