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В Мазолово прошёл день деревни
15.11.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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В преддверии праздника мазоловчане, которые проживают в многоквартирных домах, встретились на общем собрании и приняли решение заняться благоустройством дворов. Были собраны средства на ремонт детской площадки. Жильцы сообща вышли на субботник. Они навели порядок на придомовых территориях. Присоединились к ним и владельцы усадеб.
В день праздника в фойе учреждения была организована фотовыставка «Славен трудом человек», где можно было увидеть портреты лучших тружеников агрогородка, а также много других архивных снимков. Выставка вызвала большой интерес у присутствующих. Все с удовольствием узнавали своих знакомых и друзей на фотографиях. Также все могли посмотреть выставку декоративно-прикладного искусства, подготовленную школьниками, попить горячий чай и отведать национальные белорусские блюда.
В актовом зале сельского Дома культуры собралось большое количество мазоловчан.
Приехала поздравить с праздником и председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова:
— Очень приятно, что жители агрогородка приняли решение провести день деревни, вспомнить свои корни, отметить лучших тружеников, юбиляров, а также всех тех, кто вносит большой вклад в развитие своего родного уголка.
Поздравил односельчан с праздником и председатель Мазоловского сельисполкома Леонид Подольхов.
На мероприятии были подведены итоги соревнований на лучший двор, сад, подворье. Победителями в номинации «Лучшее подсобное хозяйство» стали семьи Натальи и Сергея Ерохиных, Светланы и Еруслана Михальченко, Людмилы и Александра Лузановых (на снимке справа). В номинации «Красивый дом» лучшей стала семья Антона и Нины Хатулёвых, в номинациях «Лучший садовод» победу одержала Татьяна Кириленко, «Лучшее ограждение» — Валентина Антоненко и семья Александра и Елены Варопай.
Отметили и золотых юбиляров агрогородка Владимира и Валентину Кондратенко, а также долгожителей.
В 2018 году 90-летие отмечает Александра Палеева, жительница деревни Майское. Чествовали на празднике многодетные семьи. Их на территории сельсовета одиннадцать.
Вспомнили на мероприятии и о детях, учениках ГУО «Мазоловский УПК ДС-СШ». Татьяна Сведомская, директор школы, депутат районного Совета депутатов выступила перед сельчанами и пожелала агрогородку развиваться и молодеть с каждым новым годом.
Настоящим подарком для участников меропрития стало зажигательное выступление победителей районного конкурса «Играй, гармонь!» Анатолия Хомченко и Николая Рыжанкова.
На протяжении всего праздника весёлое настроение и позитивную атмосферу создавал вокально-хоровой ансамбль «Сударушка» и работники Мазоловского СДК.
Завершилось мероприятие дискотекой и дружескими посиделками односельчан.
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В агрогородке Мазолово по инициативе жителей прошёл день деревни. Односельчане и гости собрались в сельском Доме культуры. Здесь их ожидало много приятных...
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