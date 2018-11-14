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В Мазолово прошёл день деревни

15.11.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Нелли Денисенкова

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В агрогородке Мазолово по инициативе жителей прошёл день деревни. Односельчане и гости собрались в сельском Доме культуры. Здесь их ожидало много приятных сюрпризов и встреч.

В Мазолово прошёл день деревни

Фотовыставка «Славен трудом человек»

В преддверии праздника мазоловчане, которые проживают в многоквартирных домах, встретились на общем собрании и приняли решение заняться благоустройством дворов. Были собраны средства на ремонт детской площадки. Жильцы сообща вышли на субботник. Они навели порядок на придомовых территориях. Присоединились к ним и владельцы усадеб.

В день праздника в фойе учреждения была организована фотовыставка «Славен трудом человек», где можно было увидеть портреты лучших тружеников агрогородка, а также много других архивных снимков. Выставка вызвала большой интерес у присутствующих. Все с удовольствием узнавали своих знакомых и друзей на фотографиях. Также все могли посмотреть выставку декоративно-прикладного искусства, подготовленную школьниками, попить горячий чай и отведать национальные белорусские блюда.

В Мазолово прошёл день деревни

В актовом зале сельского Дома культуры собралось большое количество мазоловчан.

Приехала поздравить с праздником и председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова:

— Очень приятно, что жители агрогородка приняли решение провести день деревни, вспомнить свои корни, отметить лучших тружеников, юбиляров, а также всех тех, кто вносит большой вклад в развитие своего родного уголка.

Поздравил односельчан с праздником и председатель Мазоловского сельисполкома Леонид Подольхов.

На мероприятии были подведены итоги соревнований на лучший двор, сад, подворье. Победителями в номинации «Лучшее подсобное хозяйство» стали семьи Натальи и Сергея Ерохиных, Светланы и Еруслана Михальченко, Людмилы и Александра Лузановых (на снимке справа). В номинации «Красивый дом» лучшей стала семья Антона и Нины Хатулёвых, в номинациях «Лучший садовод» победу одержала Татьяна Кириленко, «Лучшее ограждение» — Валентина Антоненко и семья Александра и Елены Варопай.

Отметили и золотых юбиляров агрогородка Владимира и Валентину Кондратенко, а также долгожителей.

В 2018 году 90-летие отмечает Александра Палеева, жительница деревни Майское. Чествовали на празднике многодетные семьи. Их на территории сельсовета одиннадцать.

Вспомнили на мероприятии и о детях, учениках ГУО «Мазоловский УПК ДС-СШ». Татьяна Сведомская, директор школы, депутат районного Совета депутатов выступила перед сельчанами и пожелала агрогородку развиваться и молодеть с каждым новым годом.
Много тёплых слов адресовал мазоловчанам и присутствовавший на празднике заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси, кавалер ордена Трудовой Славы ІІІ степени Владимир Лапуденко.

Настоящим подарком для участников меропрития стало зажигательное выступление победителей районного конкурса «Играй, гармонь!» Анатолия Хомченко и Николая Рыжанкова.

В Мазолово прошёл день деревни

На протяжении всего праздника весёлое настроение и позитивную атмосферу создавал вокально-хоровой ансамбль «Сударушка» и работники Мазоловского СДК.

Завершилось мероприятие дискотекой и дружескими посиделками односельчан.

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В агрогородке Мазолово по инициативе жителей прошёл день деревни. Односельчане и гости собрались в сельском Доме культуры. Здесь их ожидало много приятных...
 
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