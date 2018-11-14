ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Берлине обиделись: МИД ФРГ требует закрыть сайт "Миротворец" из-за Шредера

15.11.2018 12:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Украинский ресурс обвиняет экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины".



Министерство иностранных дел Германии самым решительным образом осуждает внесение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера (Gerhard Schröder) в списки украинского сайта "Миротворец".

Об этом в среду, 14 ноября, заявил официальный представитель германского внешнеполитического ведомства. "Мы ранее уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаиваем на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта", - цитирует его заявление агентство dpa.

Фамилия бывшего канцлера Германии появилась на сайте "Миротворец", который его организаторы представляют как список врагов украинского государства, 8 ноября. Как предполагает dpa, это, в том числе, могло стать реакцией на опубликованное в тот же день интервью, которое экс-политик дал немецкой газете Aachener Nachrichten.

В нем, в частности, Шредер ответил на вопрос о российской аннексии Крыма. "Вы всерьез считаете, что какой-нибудь российский президент в будущем отыграет это решение назад? Это реальность, которая однажды должна быть признана", - заявил Шредер, напомнив, что Крым был подарен Украине бывшим советским лидером Никитой Хрущевым в 1954 году, когда и Украина, и Россия входили в состав СССР.

В чем обвиняют Шредера

Как указано на сайте "Миротворец", бывший канцлер Германии обвиняется в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляции общественно значимой информацией, антиукраинской пропаганде", а также в "попытке легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины".

В марте 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин поднимал вопрос о введении европейских санкции против бывшего канцлера, являющегося близким другом российского президента Владимира Путина. Российская оппозиция внесла немецкого политика в так называемый "Список Путина".

"Миротворец" составляет списки врагов

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Агентство dpa напоминает, что в списках, публикуемых на сайте, содержатся тысячи фамилий, которых создатели интернет-ресурса оценивают как "сепаратистов, террористов или агентов Кремля".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский ресурс обвиняет экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в оправдании...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько белорусам потребуется лет, чтобы достигнуть благосостояния поляков, литовцев и латышей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика