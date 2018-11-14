Экстренный саммит ЕС по Brexit назначен на 25 ноября

"Если не случится ничего экстраординарного, то мы проведем встречу Европейского совета для завершения соглашения по Brexit и придания ему официального статуса. Это произойдет в воскресенье 25 ноября в 09:30 (11:30 по Москве - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции с участием координатора ЕС на переговорах по Brexit Мишелем Барнье.





Туск отметил, что саммиту 25 ноября будут предшествовать ряд встреч и обсуждений. В частности, уже с четверга все члены ЕС будут тщательно изучать это соглашение и к концу недели послы всех стран в ЕС встретятся для его обсуждения. "Я надеюсь, что у них не будет много замечаний", - отметил Туск.





"Они также обсудят мандат Еврокомиссии по финализации политической декларации о дальнейших отношениях между Британией и ЕС", - добавил он, уточнив, что в этот процесс будут вовлечены главы МИД стран Евросоюза.









Ожидается, что Еврокомиссия завершит работу над декларацией к 20 ноября, а в течение последующих 48 часов 27 стран ЕС будут иметь возможность оценить ее, что значит, что она должна быть полностью утверждена к 22 ноября.





Накануне после пятичасового обсуждения кабинет министров Великобритании одобрил текст соглашения по Brexit. Сообщалось, что против документа выступала треть членов правительства.