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Экстренный саммит ЕС по Brexit назначен на 25 ноября
Председатель Европейского совета Дональд Туск в четверг заявил, что внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению работы над соглашением по Brexit, должен пройти 25 ноября.
"Если не случится ничего экстраординарного, то мы проведем встречу Европейского совета для завершения соглашения по Brexit и придания ему официального статуса. Это произойдет в воскресенье 25 ноября в 09:30 (11:30 по Москве - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции с участием координатора ЕС на переговорах по Brexit Мишелем Барнье.
Туск отметил, что саммиту 25 ноября будут предшествовать ряд встреч и обсуждений. В частности, уже с четверга все члены ЕС будут тщательно изучать это соглашение и к концу недели послы всех стран в ЕС встретятся для его обсуждения. "Я надеюсь, что у них не будет много замечаний", - отметил Туск.
"Они также обсудят мандат Еврокомиссии по финализации политической декларации о дальнейших отношениях между Британией и ЕС", - добавил он, уточнив, что в этот процесс будут вовлечены главы МИД стран Евросоюза.
Ожидается, что Еврокомиссия завершит работу над декларацией к 20 ноября, а в течение последующих 48 часов 27 стран ЕС будут иметь возможность оценить ее, что значит, что она должна быть полностью утверждена к 22 ноября.
Накануне после пятичасового обсуждения кабинет министров Великобритании одобрил текст соглашения по Brexit. Сообщалось, что против документа выступала треть членов правительства.
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Председатель Европейского совета Дональд Туск в четверг заявил, что внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению работы над соглашением по Brexit, должен пройти 25...
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