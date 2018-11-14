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В Гомеле потушили Вечный огонь

15.11.2018 12:46 — Разное | Партизан  
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В связи с неблагоприятными погодными условиями – сильный ветер и снег – временно приостановлена подача газа к Кургану Славы.



14 ноября, в связи с неблагоприятными погодными условиями, в целях предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности граждан, принято решение о временном выключении газоснабжения Кургана Славы. Подача газа к Кургану Славы будет восстановлена после нормализации погодных условий.

Курган Славы насыпан в октябре 1967 года в Фестивальном парке близ Речицкого проспекта в честь 50-летия советской власти и на увековечение памяти воинов Красной Армии и партизан, павших за свободу.

Возле Кургана горит вечный огонь. На верхушке Кургана установлен металлический язык пламени, венчающий композицию.

На Кургане собрана земля более чем из 100 мест, где в годы ВОВ проходили крупные сражения, сообщает сайт Progomel.by.

 
 
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В связи с неблагоприятными погодными условиями – сильный ветер и снег – временно приостановлена подача газа к Кургану Славы.
 
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