В Гомеле потушили Вечный огонь









14 ноября, в связи с неблагоприятными погодными условиями, в целях предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности граждан, принято решение о временном выключении газоснабжения Кургана Славы. Подача газа к Кургану Славы будет восстановлена после нормализации погодных условий.





Курган Славы насыпан в октябре 1967 года в Фестивальном парке близ Речицкого проспекта в честь 50-летия советской власти и на увековечение памяти воинов Красной Армии и партизан, павших за свободу.





Возле Кургана горит вечный огонь. На верхушке Кургана установлен металлический язык пламени, венчающий композицию.



