"В аварии погибла моя подруга, ей было всего 25 лет. Трое деток осталось"

- Все мы в шоке, не можем прийти в себя от произошедшего. Страшно… — говорит одна из жительниц Петрикова. — В аварии погибла моя подруга, Карина, ей было всего 25 лет. Трое деток осталось: шести, пяти и двух лет.





TUT.BY , что водитель Владимир и Карина жили в гражданском браке, везде ездили вместе, вот и вчера поехали в Калинковичи. Она рассказала, что водитель Владимир и Карина жили в гражданском браке, везде ездили вместе, вот и вчера поехали в Калинковичи.





— У Вовы был свой микроавтобус, и отвезти в Калинковичи на рынок и обратно его попросили четыре наши землячки, на топливо, наверное, сбросились. Карина поехала с ними, может, на рынке хотела что-то купить… У них очень хорошая семья — дружные, трудолюбивые, занимаются заготовкой ягод — тяжелая работа.





Те, кто знал Владимира, недоумевают: как такая жуткая авария могла с ним произойти? Автомобилист он был очень аккуратный и осторожный: следил за своим авто, ездил очень осторожно, скорость не превышал и лихие маневры на дороге не допускал.





— Дорога в тот день была плохая, а у него на микроавтобусе стояла летняя резина. Наверное, авто занесло, и оно выскочило на встречку. Ну не мог он сам туда выезжать! — предполагают люди.





В аварии, кроме Карины, погибли Рада, Люба, Анжела и Вита. У всех женщин остались дети. Водитель остается в реанимации, его состояние оценивается как очень тяжелое.





— Для нас самое страшное впереди — похороны… С Кариной простимся в пятницу. Остальных женщин похоронят тоже на этой неделе.





Напомним, авария произошла 14 ноября около 10.55 на 176-м км трассы М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин. Микроавтобус VW Transporter под управлением 30-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом, за рулем которого был 29-летний житель Калинковичей.

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В результате ДТП ехавшие в VW Transporter пять женщин в возрасте 47, 43, 41, 40, 25 лет скончались на месте происшествия. Все погибшие проживали в Петрикове. Водитель VW Transporter госпитализирован в реанимационное отделение.