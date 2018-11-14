Совместное финансирование: бюджет Союзного государства могут увеличить

Бюджет Союзного государства России и Беларуси может увеличиться, заявил белорусский министр финансов Максим Ермолович, сообщает «МИР 24».

Объем бюджета сохраняется на протяжении нескольких лет. На будущий год он уже сформирован и составит 6,7 миллиарда российских рублей.

Проект бюджета будет одобрен на заседании Совета министров Союзного государства в декабре. Документ еще предстоит согласовать парламентариям. Затем он будет принят Высшим госсоветом Союзного государства.

«Сейчас уже начинаются дискуссии о том, чтобы поэтапно начинать увеличивать объем взносов в союзный бюджет. Потому что запрос на финансирование программ со стороны госорганов обеих сторон – и России, и Беларуси – увеличивается», – сказал Ермолович на заседании Группа высокого уровня Совмина Союзного государства в Минске.

Речь идет об усилении направлений научной деятельности, социальных программ, в том числе в области культуры, здравоохранения. По словам министра, эти направления требуют развития и дополнительных финансовых вложений.