Жлобинская метеостанция сообщила о погоде в предстоящие выходные

Переменная облачность и туман ожидается в Гомельской области в предстоящие выходные, сообщила "Новаму дню" Жлобинская метеостанция.

16 ноября, в пятницу, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица, ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, максимальная днём - 1-3 тепла. Погоду будет определять поле вышенного давления.

17 ноября, в субботу, будет облачно с прояснениями, без осадков. В отдельных районах возможен туман и слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый 3-8 м/с. Столбик термометра опустится ночью до -9 градусов ниже нуля, а в отдельных районах до -13. Днем воздух прогреется до 2 градусов тепла.

18 ноября, в воскресенье, сохранится облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные осадки в виде дождя или снега. Ночью и утром - слабый туман, гололед. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер западный или северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8, днем - 1, +4.

Уровень воды в реке Днепр составляет 87 см.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.

Фото Людмилы КРИЧКО.

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