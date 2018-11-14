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Эдгард Запашный провел в Москве фотосессию в форме волонтеров II Европейских игр
15.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Народный артист России дрессировщик Эдгард Запашный, который вместе со своим братом Аскольдом является звездным послом II Европейских игр, в Москве провел специальную фотосессию. Во время нее он продемонстрировал образцы формы волонтеров и участников эстафеты огня "Пламя мира" предстоящих в Минске Игр, передает (сообщает) корреспондент
Эдгард Запашный охарактеризовал форму как очень удобную и всепогодную, а качество материала как очень хорошее. "Основная символика - Минск-2019, все здесь соблюдено, все это бросается, все это ярко", - сказал он. Разработала форму дизайнер Юлия Латушкина, а пошита она на предприятии "Соло-Пинск". Он отметил, что крупные, важные события происходят в жизни Беларуси постоянно. "Стать еще и частью этого мероприятия - это, конечно, большая честь, - заявил Эдгард Запашный. - Для меня и для брата было сюрпризом, что нас пригласили стать звездными послами".
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 200 комплектов медалей. Атлеты со всей Европы будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
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Народный артист России дрессировщик Эдгард Запашный, который вместе со своим братом Аскольдом является звездным послом II Европейских игр, в Москве...
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