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В Жлобине сначала мать, а потом и сын были оштрафованы за хранение насвая
15.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми и патрульно-постовой службы милиции РОВД по месту жительства, в Жлобине, задержали ранее судимого за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, неработающего 28-летнего гражданина.
У него изъято 9,7 килограммов насвая. В отношении жлобинчанина был составлен материал об административном правонарушении. Судом он подвергнут штрафу в размере 490 рублей.
Оперативники отмечают, что семья нарушителя неоднократно попадала в поле зрения милиции. К примеру, в прошлом месяце, за аналогичное правонарушение, была привлечена к административной ответственности его мать.
По материалам РОВД подготовил Николай СЕМЕНЕЦ.
Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.
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При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми и патрульно-постовой службы...
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