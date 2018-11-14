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Сроки снова переносятся. Когда достроят самый большой в Беларуси ТРЦ возле Дворца независимости

15.11.2018 13:32 — Разное | Tut.by  
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Открытие самого большого в стране торгового центра Palazzo около посольства Казахстана и Дворца независимости снова откладывается. Мы посмотрели, как объект выглядит сейчас и узнали новую дату завершения строительства.


Стройка Palazzo ведется на Тимирязева с 2003 года. За эти годы тут поменялся и заказчик, и планы застройки.

Одной из последних дат сдачи в эксплуатацию ТРЦ назвали март 2019 года. Но, как стало известно TUT.BY, застройщик подал документы на коректировку проекта в связи со строительством аэродинамической трубы. Поэтому срок сдачи перенесется еще на несколько месяцев — то есть на конец весны-лето 2019 года. А это значит, что для посетителей торговый центр откроется еще позже.

В компании застройщике «БелМартПлаза» сообщили, что сейчас не готовы комментировать дату сдачи объекта.





В это время на стройке уже убрали большой забор и благоустроили территорию у входа со стороны Орловской. Здесь появилась парковка, пешеходные дорожки, переход и дорожные знаки. Но фасад еще не готов. Основная часть работ сконцентрирована в правом крайнем крыле здания, которое выходит на улицу Тимирязева.

Паспорта объекта нет. Строители говорят, что сроки завершения работ непредсказуемы.

Общая площадь торгового центра — 96,5 тысячи квадратных метров. Обещали, что он будет самым большим в стране. Планируется, что в Palazzo будет работать аэродинамическая труба iFly. Были разговоры об открытии кинотеатра IMAX, а также шли переговоры об открытии здесь магазинов сети Inditex.


Напомним, С 2013 года заказчиком строительства является компания RRY Capital. В Минске ее представляет «БелМартПлаза». На сайте указано, что ее основателем является американец Рудольф Риад Юнес, а сама компания инвестирует в недвижимость в Беларуси, Ливане, Нигерии и Турции. В разных источниках сумма инвестиций колеблется до цифры 100 миллионов долларов. Как мы писали ранее, в компании планируют, что вложения окупятся за 15 лет.

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Теги: Минск
 
 
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