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Сроки снова переносятся. Когда достроят самый большой в Беларуси ТРЦ возле Дворца независимости
Открытие самого большого в стране торгового центра Palazzo около посольства Казахстана и Дворца независимости снова откладывается. Мы посмотрели, как объект выглядит сейчас и узнали новую дату завершения строительства.
Стройка Palazzo ведется на Тимирязева с 2003 года. За эти годы тут поменялся и заказчик, и планы застройки.
Одной из последних дат сдачи в эксплуатацию ТРЦ назвали март 2019 года. Но, как стало известно TUT.BY, застройщик подал документы на коректировку проекта в связи со строительством аэродинамической трубы. Поэтому срок сдачи перенесется еще на несколько месяцев — то есть на конец весны-лето 2019 года. А это значит, что для посетителей торговый центр откроется еще позже.
В компании застройщике «БелМартПлаза» сообщили, что сейчас не готовы комментировать дату сдачи объекта.
В это время на стройке уже убрали большой забор и благоустроили территорию у входа со стороны Орловской. Здесь появилась парковка, пешеходные дорожки, переход и дорожные знаки. Но фасад еще не готов. Основная часть работ сконцентрирована в правом крайнем крыле здания, которое выходит на улицу Тимирязева.
Паспорта объекта нет. Строители говорят, что сроки завершения работ непредсказуемы.
Общая площадь торгового центра — 96,5 тысячи квадратных метров. Обещали, что он будет самым большим в стране. Планируется, что в Palazzo будет работать аэродинамическая труба iFly. Были разговоры об открытии кинотеатра IMAX, а также шли переговоры об
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Мы посмотрели как объект выглядит сейчас и узнали, когда он откроется.
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