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Почти ад. Пожары в Калифорнии, снятые из окна автомобиля
С 8 ноября в Калифорнии продолжаются лесные пожары. Погибли 48 человек, сгорело более 6700 домов. На территории штата введен режим ЧС, около 250 000 человек эвакуировано. TUT.BY собрал видео, снятые из автомобилей людей, которые пытаются уехать из огненного ада.
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С 8 ноября в Калифорнии продолжаются лесные пожары. TUT.BY собрал видео, снятые из автомобилей людей, которые пытаются уехать из огненного ада.
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