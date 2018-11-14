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Почти ад. Пожары в Калифорнии, снятые из окна автомобиля

15.11.2018 13:29 — Разное | Tut.by  
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С 8 ноября в Калифорнии продолжаются лесные пожары. Погибли 48 человек, сгорело более 6700 домов. На территории штата введен режим ЧС, около 250 000 человек эвакуировано. TUT.BY собрал видео, снятые из автомобилей людей, которые пытаются уехать из огненного ада.

 
 
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С 8 ноября в Калифорнии продолжаются лесные пожары. TUT.BY собрал видео, снятые из автомобилей людей, которые пытаются уехать из огненного ада.
 
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Единство
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