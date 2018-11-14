|
Смотрите, как модели Victoria's Secret учатся приседать со штангой и подтягиваться
Стройные «ангелы» Victoria’s Secret не только дефилируют по подиуму, но и много тренируются. Готовясь к
Джорджия Фаулер пообещала пробежать 1,6 км меньше чем за семь с половиной минут. Она опубликовала пост в инстаграм, где на первом видео рассказывает о своем плане, а на втором — выполняет его.
Сара Сампайо научилась выполнять правильные подтягивания. «Я достигла свой цели: научилась подтягиваться без того, чтобы отталкиваться от пола», — похвасталась модель.
Девон Виндзор продемонстрировала, что может запрыгнуть на высоту в 76 см — и пообещала взять планку в 91 см.
Хрупкая Алексина Грехэм оказалась способна толкать вес вдвое больше собственного.
Леоми Андерсон выполняла приседания со штангой, увеличивая вес и количество повторений.
Титульное фото: www.instagram.com/victoriasport
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ангелы" Victoria's Secret не только дефилируют по подиуму, но и много тренируются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)