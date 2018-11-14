ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смотрите, как модели Victoria's Secret учатся приседать со штангой и подтягиваться

15.11.2018 13:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Стройные «ангелы» Victoria’s Secret не только дефилируют по подиуму, но и много тренируются. Готовясь к Victoria’s Fashion Fashion Show, модели придумали для себя фитнес-цели и показали, как их добиваются.

Джорджия Фаулер пообещала пробежать 1,6 км меньше чем за семь с половиной минут. Она опубликовала пост в инстаграм, где на первом видео рассказывает о своем плане, а на втором — выполняет его.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GEORGIA FOWLER (@georgiafowler) on Oct 2, 2018 at 6:38am PDT

Сара Сампайо научилась выполнять правильные подтягивания. «Я достигла свой цели: научилась подтягиваться без того, чтобы отталкиваться от пола», — похвасталась модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sara Sampaio (@sarasampaio) on Nov 2, 2018 at 4:54pm PDT

Девон Виндзор продемонстрировала, что может запрыгнуть на высоту в 76 см — и пообещала взять планку в 91 см.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by devon windsor (@devwindsor) on Sep 26, 2018 at 5:21pm PDT

Хрупкая Алексина Грехэм оказалась способна толкать вес вдвое больше собственного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexina Graham (@alexinagraham) on Nov 5, 2018 at 7:25am PST

Леоми Андерсон выполняла приседания со штангой, увеличивая вес и количество повторений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Victoria Sport (@victoriasport) on Sep 27, 2018 at 2:34pm PDT

Титульное фото: www.instagram.com/victoriasport

Читайте также:

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ангелы" Victoria's Secret не только дефилируют по подиуму, но и много тренируются.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты: Следующие полтора месяца могут стать моментом истины для отношений Беларуси с Евросоюзом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика