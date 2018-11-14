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Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси в выходные

15.11.2018 13:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси в выходные
Фото из открытых источников

Как отметили в Белгидромете, на текущей неделе главным погодным событием в восточных регионах Беларуси стало образование снежного покрова. На утро 15 ноября высота снега по восточной половине страны составляла от 1 до 11 см, местами достигала 15-18 см, а в районе метеостанции Лепель и вовсе 21 см.

В пятницу, 16 ноября, и в субботу, 17 ноября, Беларусь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, выпавший снег быстро не растает, отмечают синоптики. При повышенном фоне атмосферного давления в пятницу и субботу существенных осадков по республике не ожидается, лишь в субботу утром и днем в отдельных районах Витебской области пройдут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах страны ожидается туман, слабый гололед, на дорогах местами гололедица, ветер неустойчивый слабый.

В пятницу температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, по востоку страны при прояснениях - до минус 9, в западных районах - плюс 1-3 градуса. Днем будет от минус 1 до 5 градусов тепла.

В субботу под утро, по данным синоптиков, будет минус 2-9 градусов, в отдельных районах, в основном по юго-востоку страны, до 10-13 градусов ниже нуля. В дневные часы термометры покажут от минус 3 до плюс 4 градусов.

В воскресенье атмосферное давление начнет падать, и погодные условия будут формировать атмосферные фронты. На большей части территории республики ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов, по юго-востоку подморозит до минус 5-8 градусов. Днем будет от минус 1 до плюс 6 градусов.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси в предстоящие выходные, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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