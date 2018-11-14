Александр Сыкало: Трагический финал может наступить уже к середине столетия

Мы уже понимаем, что дальнейшее стихийное развитие человека, природы и общества невозможно, при этом стремительно входим в глобальный цивилизационный кризис и приближаем гибель жизни и разума на планете. Не сочтите это за алармизм. Наиболее светлые умы нашей эпохи (Аурелио Печчеи, Эрих Фромм, Никита Моисеев и др.) оценивали вероятность гибели разума и жизни на Земле в результате бездумной и опасной деятельности человека в 98%.

Этот трагический финал во Вселенной может наступить (и наступит, если мы ему не помешаем) к середине нынешнего столетия. Все призывы ученых и общественных деятелей, осознавших масштабы и неотвратимость (при сохранении нынешней стратегии жизни и развития человека и общества) цивилизационной катастрофы, либо не известны абсолютному большинству населения планеты, либо игнорируются по недомыслию, заблуждению или личным корыстным побуждениям.

Этика науки и «этика» западной и прозападной политики в ее нынешнем облике принуждения к демократии находятся в этической и логической противофазе. Факты и аргументы с двойной проверкой и свободой творчества с одной стороны и «фейки», оплаченная демонстративная ложь, двойные стандарты и насилие - с другой. Стороны начинают формировать цивилизационное противостояние – гражданскую войну умов в глобальном мире и в условиях цивилизационной катастрофы.

Когда обозначится пик конфронтации, исчезнет последняя ложная альтернатива безусловного подчинения человека и общества объективным и единым законам развития материи и сознания. Но это не более чем осознание смысла уже продекларированного человеческим сообществом экологического императива. И тогда уже не критическому большинству политических и научных элит, а каждому из нас придется осваивать еще один императив – этический: коридор возможностей дальнейшего развития, огражденный от ошибок новыми ценностями и целями, новыми инструментами развития, мотивированный участием в новой миссии человека во Вселенной. Пора оставить природу в покое и заняться собой и обществом.

Александр Сыкало, эксперт по устойчивому развитию