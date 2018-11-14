Вячеслав Костиков: С какой ноги встаёт народ?

На фоне экономических трудностей в обществе обост­рилась дискуссия о том, какой капитализм нам нужен. Как в Западной Европе? Как в северных демократиях – Швеции, Норвегии, Дании? Или как в США, где капитал минимально соприкасается с государством и ещё меньше зависит от прихотей Дональда Трампа?

Форумам, на которых обсуждаются перспективы будущего, нет конца. Но картина светлого будущего не прорисовывается, горизонт развития страны затемнён. Дискуссию порождает и ухудшение социального самочувствия граждан. По данным социологов из Высшей школы экономики, предчувствие худших времён охватило почти половину населения. Оценки экономистов колеблются между «медленный рост» и «стагнация». Согласия по этому поводу нет ни в правительстве, ни в Администрации Президента. Недавнее заявление министра труда Топилина о «беспрецедентном росте зарплат» вызвало гомерический смех по всей стране. Увы, но всё чаще официальные оценки положения в стране приходят в противоречие с практикой жизни. На предстоящий 2019 г. рост зарплат в целом по стране прогнозируется нулевым.

Сыты, аж жуть…

Не проходит и недели, как в Госдуме или в правитель­стве возникают «новаторские» идеи, как бы так изящно залезть в народный карман, чтобы и людей не испугать, и бюджет пополнить. Но народ всё видит и слышит. И то, как его призывают с помощью «макарошек» жить на 3,5 тыс руб. в месяц, и как хотят обложить данью самозанятых – тех, кто худо-бедно сам научился зарабатывать на жизнь. Чиновникам кажется, что народ сыт по горло и ему пора поделиться своей сытостью со страной. На днях Минтранс выступил с инициативой ввести повышенные тарифы при проезде в общественном транспорте в часы пик. Не удивлюсь, если завтра кто-то из министерских мудрецов предложит обложить налогом хождение в сортир в дневное время. Ночью бесплатно! Но только один раз. Чтобы не перегружать канализацию излишествами народной сытости.

Наверху с тревогой наблюдают за переменами в настроениях граждан, пытаются что-то подправить. Но так, чтобы не менять суть политики. В последнее время Кремль заметно активизировал кадровую работу. Идут замены губернаторов, мэров крупных городов, представителей президента в регионах. Отправляются в отставку генералы. По ТВ рекламируют конкурс «Лидеры России»: «Бросьте вызов тысячам чиновников и попадите в сообщество лидеров, которые определят будущее России!» Практика, однако, показывает, что в новые лидеры страны массово ломанулись дети крупных чиновников, глав госкорпораций, депутатов. Высшая элита занимается собственным воспроизводством.

Кадры решают всё?

4 мая 1935 г., выступая перед выпускниками военных академий, Сталин произнёс свою знаменитую фразу: «Кадры решают всё». Его речь начиналась так: «Нельзя отрицать, что за последнее время мы имели большие успехи как в области строитель­ства, так и в области управления. В связи с этим слишком много говорят у нас о заслугах руководителей, о заслугах вождей. Им приписываются все, почти все наши достижения…» Звучит весьма актуально.

Вера Сталина в то, что кадровый маневр выведет страну на новый уровень развития, была его заблуждением. Кадровую политику он понимал весьма своеобразно. Развернув через два года самую жестокую в истории страны кадровую чистку, вождь резко ослабил творческий и военный потенциал СССР. Новые выдвиженцы умели громко кричать: «Да здравствует товарищ Сталин!» – и не умели управлять.

Даст ли нынешняя кадровая политика ожидаемые результаты? Слов нет, смена заросших плесенью высших чиновников, обновление и омоложение депутатского корпуса могут внести некоторое оживление в вяло­текущую экономическую и политическую жизнь. Но многие эксперты высказывают сомнение в эффективности чисто кадровых мер.

На развалинах СССР

В оценках состояния страны всё чаще звучат слова о том, что «не работает система», а нередко и сомнения в том, что у нас она вообще существует. По сути, мы живём на развалинах советской административной системы, на которой кое-где просматривается капиталистический самострой. Без твёрдого фундамента, без несущих конструкций, но с многочисленными олигархическими архитектурными излишествами.

Ещё недавно казалось, что одной из несущих конструкций нашей политической системы является «Единая Россия». Однако рейтинг главной партии страны неумолимо падает – за последний год почти на 10 %. Ни для кого не секрет, что, оказавшись в дружеской компании, члены «Единой России» избегают упоминать о своём членстве. При последнем опросе, проведённом Национальным институтом социологии управления, лишь 23 % граждан согласились с тем, что «Единая Россия» выражает их интересы. Почти половина опрошенных высказалась ещё определённее, сказав, что в стране нет партии, которая бы отражала интересы народа.

Ряд аналитиков утверждает, что в стране растёт запрос на новую партию. Но какой она могла бы быть? Недавно прозвучавшая (и быстро заглохшая) идея слить в одно корыто Л­ДПР и «Справедливую Россию» свидетельствует о полной неразберихе в политических умах. Едва ли обоснованы и страхи Кремля, что на горизонте России снова замаячил «призрак коммунизма». Социологи эти страхи не подтверждают. Рейтинги КПРФ фактически не растут. А голоса, отданные в ряде регионов в пользу коммунистов, – это голоса не идеологического, а протестного характера.

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Повышается запрос не на новые партии и не на новую идеологию (идеологией страна сыта по горло), а на социальную справедливость и перемены. Жить с лозунгом «Лишь бы не было хуже» население, похоже, больше не хочет. Но с какой ноги завтра будет вставать Россия – с левой или с правой, – никто не знает. У социо­логов нет представления и о том, в какие идеологические цвета будет окрашена российская политика. Во многих странах мира, как в развитых, так и в развивающихся, нарастает волна популизма. А он весьма заразителен. Последнее свидетельство – результаты президентских выборов в Бразилии, где к власти пришёл «Трамп из джунглей». Не оказаться бы и нам в этим «джунглях».

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