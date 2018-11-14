

Фото: Павел Мурашко

Фото: Павел Мурашко

Фото: Павел Мурашко

Всего будет предложено пять уровней оснащения: Standard и Comfort с 1,5-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач, Comfort с мотором 1,8 («механика» или вариатор) и версия Luxury, которая предлагается только в сочетании с 1,8-литровым мотором и вариатором. Топовая версия будет стоить 28 900 рублей.По сути, автомобиль является рестайлинговой версией машины предыдущей генерации. У новинки — другой капот, более выразительные фары головного света и симпатичные задние фонари., генеральный директор завода «БЕЛДЖИ», поделился планами завода на будущее.Пока неизвестно, какую долю в производстве займут седаны. Сейчас 90% выпускаемых машин — это кроссовер Geely Atlas. Геннадий Свидерский пообещал, что уже в декабре в дилерские центры попадут Geely Atlas с турбомотором. Но широкие продажи начнутся только в следующем году.