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Курсы доллара и евро рухнули на белорусской бирже
Иллюстративное фото
В частности, по итогам валютных торгов на белорусской бирже 15 ноября курс доллара обвалился на 0,0250 рубля - до 2,1222 BYN/USD.
Курс евро рухнул на 0,0205 рубля - до 2,4045 BYN/EUR и улетел до минимума за 20 дней.
Курс российского рубля подскочил на 0,0247 рубля - до 3,1867 BYN/100 RUB.
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