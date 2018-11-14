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Курсы доллара и евро рухнули на белорусской бирже

15.11.2018 13:40 — Разное | UDF  
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Новости о задержке введения новых санкций США против России подкосили доллар и евро.

В частности, по итогам валютных торгов на белорусской бирже 15 ноября курс доллара обвалился на 0,0250 рубля - до 2,1222 BYN/USD.

Курс евро рухнул на 0,0205 рубля - до 2,4045 BYN/EUR и улетел до минимума за 20 дней.

Курс российского рубля подскочил на 0,0247 рубля - до 3,1867 BYN/100 RUB.

 
 
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Новости о задержке введения новых санкций США против России подкосили доллар и евро.
 
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