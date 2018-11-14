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Эксперты: Следующие полтора месяца могут стать моментом истины для отношений Беларуси с Евросоюзом

15.11.2018 13:25 — Разное | UDF  
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Фото с сайта photo.bymedia.net
В прошедшие два месяца Беларусь активно восстанавливала отношения с США, подтвердила свою преданность в отношениях с Россией и заключила договоры на 101 млн долларов с Украиной. А вот маркером в отношениях с Евросоюзом должны стать ближайшие полтора месяца.

К такому выводу пришли эксперты инициативы «Минский диалог» в «Минском Барометре» — аналитическом мониторинге внешней политики и региональной безопасности Беларуси, который охватывает события сентября−октября.


«Москва остается надежным военным союзником и покровителем для Беларуси»
Политическая повестка отношений с Россией в сентябре-октябре состояла из встреч с ее высшим руководством и сложных и интенсивных переговоров обновленных команд о корректировке условий сотрудничества. Стороны нашли компромиссные решения по большинству спорных вопросов.

Еще одно важное событие октября, касающееся отношений с Россией, это заседание Синода РПЦ в Минске.

Эксперты: Следующие полтора месяца могут стать моментом истины для отношений Беларуси с Евросоюзом

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Хоть это решение (о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом) ставит приходы РПЦ вне России и Беларуси в сложное положение, но на уровне взаимоотношений государств — Беларуси с Россией и Беларуси с Украиной — это событие существенного влияния не окажет», — считают эксперты.

Авторы исследования отмечают, что некорректно говорить о возрастании зависимости Белорусского экзархата Московского патриархата от материнской церкви в связи с заседанием Синода РПЦ в Минске и его декларацией.

«Поскольку эта зависимость и так абсолютна: белорусской православной церкви отдельно от РПЦ не существует. Напротив: раскол может придать незначительное ускорение эмансипации Белорусского экзархата. Второе: отчасти потому, что Белорусский экзархат никакой самостоятельностью не обладает, политическое влияние церкви в Беларуси, и так невысокое в силу меньшей религиозности населения, очень жестко ограничивается государством», — считают авторы «Барометра».

Отдельно эксперты отмечают и визит министра обороны России Сергея Шойгу в Минск, который состоялся сразу после предложения президента Польши Анджея Дуды о создании американской базы в Польше и заявление Трампа о намерении США выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В Минске Шойгу заявил об ответных мерах, что должно свидетельствовать о том, что Москва остается надежным военным союзником и покровителем — по крайней мере, для Беларуси.

«В свою очередь белорусское руководство стремится донести до западных партнеров, что наращивание вооружений в Европе приведет к росту вооружений в Беларуси (главным образом российского) и увеличит риски безопасности», — говорится в исследовании.

По прогнозу экспертов, до конца года вопросы рефинансирования госдолга Беларуси российскому правительству будут решены. К концу года также активизируются переговоры по цене на газ, в частности, по ее тарифной составляющей.

«В целом сотрудничество до конца года должно протекать в компромиссном духе. Однако рост политического напряжения в регионе вкупе с ростом эмоционального накала в медиа из-за приближения избирательных кампаний в Украине (президентские), Польше (парламент и Европарламент) и Литве (президентские) будут провоцировать рост негативных ожиданий в обществе и, соответственно, недоверия политикам», — считают авторы «Барометра».


«Дело не в приоритетах партнерства, а в уровне взаимного доверия»

Если говорить об отношениях Беларуси с Евросоюзом, то эксперты отмечают, что после сезона летних отпусков дипломатические контакты вернулись к уже привычной высокой интенсивности. Тем не менее эксперты прогнозируют, что следующие полтора месяца могут стать своего рода моментом истины по поводу перспектив заключения приоритетов партнерства.

Эксперты: Следующие полтора месяца могут стать моментом истины для отношений Беларуси с Евросоюзом

Фото: TUT.BY

«Если высказанный главой белорусского МИД осторожный оптимизм по поводу возможности согласования текста соглашения до конца 2018 года не оправдается, то оно может так и остаться неподписанным. В этом случае в отношениях Минска и Брюсселя может наступить период неопределенности. Просто заменить проект приоритетов партнерства другим документом для согласования и подписания будет сложно, так как проблема заключается не в содержании документов, а в уровне взаимного доверия и возможностях отдельных стран-членов ЕС блокировать переговорный процесс исходя
из собственных интересов», — считают эксперты.

Отмечают авторы исследования и новый виток в отношениях Беларуси с США. А с визитом помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла был дан старт контактам на новом политическом уровне.

«Новая стратегия США по отношению к региону позволяет говорить о росте интереса Вашингтона в том числе и к Беларуси. Исходя из этого, в ближайшие месяцы следует ожидать наращивания коммуникации между Минском и Вашингтоном, по меньшей мере по политическим и экспертным каналам», — пишут эксперты.

По их мнению, используя эти каналы, Минск, кроме всего прочего. будет стараться доносить свою позицию по возможной американской базе в Польше и ситуации в сфере безопасности в регионе. Будет продолжаться и процесс восстановления полноценного дипломатического представительства.


«Беларуси пора обратить внимание на информационное поле Украины»

На информационный фон отношений по оси Минск-Киев оказывают существенное влияние заявления по оси Минск-Москва. Тем не менее за сентябрь-октябрь Киев и Минск смогли подойти к решению значительной части накопившихся проблем и дали толчок для развития отношений как минимум на первую половину 2019 года. Хотя при этом продолжает расти уязвимость двусторонних отношений со стороны информационных атак.

Эксперты: Следующие полтора месяца могут стать моментом истины для отношений Беларуси с Евросоюзом

Фото: Reuters

Важным событием для двусторонних отношений с Украиной эксперты считают Форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле, где компании двух стран подписали договоров на сумму более 101 млн долларов.

Большая часть этой суммы приходится на несколько крупных игроков. В частности, БелАЗ заявил о поставке на украинский рынок еще 20 самосвалов (дополнительно к заказанным ранее). Покупателем выступают структуры холдинга «Метинвест» Рината Ахметова. Белорусская нефтяная компания заявила о намерении выйти на годовой уровень 2,2 млрд долларов в поставке нефтепродуктов по результатам 2018 года.

Таким образом, в сентябре-октябре 2018 года появился шанс на развитие сотрудничества по нескольким стратегическим направлениям: самостоятельная
добыча белорусскими компаниями углеводородов в Украине, участие в строительстве и реконструкции украинских дорог в качестве одного из ключевых игроков, сдвиг с мертвой точки проекта восстановления судоходства по Днепру и Припяти.

«Однако если украинские конкуренты белорусских поставщиков могут потерять административный ресурс, они могут начать более активно действовать в
информационном поле, создавая негативный информационный фон и таким образом склоняя руководство Украины к принятию политических решений по ограничению белорусского присутствия на внутреннем рынке страны», — пишут эксперты.

Тем не менее общий прогноз развития отношений на ближайшие месяцы положителен как в экономической, так и в политической области.

«Но если белорусская сторона продолжит игнорировать вопросы информационной работы на украинском рынке, то уже первое полугодие 2019 года может ознаменоваться одним либо несколькими кризисами в двусторонних отношениях. Неумение работать с информационными потоками помноженное на увеличивающиеся количество заинтересованных в срыве отдельных соглашений в экономике или политике (среди бизнеса, украинских политиков, российских элит) создает слишком большие риски», — говорится в «Барометре».


«Минск будет делать упор на обеспечение национальной безопасности своими силами»

По мнению экспертов, есть несколько тенденций в вопросе национальной и региональной безопасности. Что касается Украины, то белорусское правительство, как считают аналитики, серьезно обеспокоено развитием ситуации к югу от Беларуси. Но оно стремится не втягиваться в конфронтацию с Киевом. Поэтому основная ставка сделана на предотвращение перетекания последствий нестабильности посредством укрепления погранвойск, а не армии. Также Минск стремится внести вклад в скорейшее урегулирование ситуации на Донбассе, даже несмотря на риск, связанный с возможной миротворческой миссией.

Вообще же раскладка сил в регионе вокруг Беларуси осложняется за счет втягивания более широкого круга стран НАТО, прежде всего одной из ключевых западных стран — Германии.

Согласно же прогнозу экспертов, Беларусь будет стремиться избегать втягивания в конфронтацию. С одной стороны, это означает максимально возможную демилитаризацию мер безопасности, даже касающихся прикрытия южной границы.

С другой — продолжение сотрудничества с Россией и ОДКБ по сложившейся модели и активные контакты с НАТО, в том числе и с отдельными членами НАТО, как в отношении прозрачности военной деятельности, так и прямого сотрудничества. То есть это укрепление политики «стратегического хеджирования» через наращивание связей со всеми, а не политика изоляции через сокращение контактов.

«Минск будет делать упор на обеспечение национальной безопасности своими силами. Это неизбежно означает переустройство архитектуры национальной обороны в пользу более легковооруженных и подвижных сил. Это также означает ставку на закупку продукции национальной оборонной индустрии либо импорт техники и технологий из стран помимо России (например, КНР)», — считают авторы исследования.

Региональная же конфронтация будет медленно нарастать, а границы между блоками становиться все более четкими. На это указывают инвестиции, осуществляемые всеми сторонами, кроме самой Беларуси, в строительство военных объектов, перевооружение своих сил, привлечение союзников к соответствующей деятельности.

«Несмотря на пусть и ползучую, но демонстративную милитаризацию региона всеми сторонами, кроме Беларуси, эти усилия все же будут довольно ограничены по размаху. Даже в случае воюющей Украины, военные усилия останутся скромными, а Киев явно не справляется даже с задачами минимального перевооружения ВСУ», — говорится в «Барометре.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В прошедшие два месяца Беларусь активно восстанавливала отношения с США.
 
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