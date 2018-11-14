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Президент Египта посетит Беларусь в первой половине 2019 года

15.11.2018 14:02 — Разное | Ежедневник  
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Президент Египта посетит Беларусь в первой половине 2019 года

фото: ria.ru

Об этом сообщил на встрече с Александром Лукашенко председатель Палаты представителей Египта Али Абдель Аль Сайед.

На встрече белорусский президент отметил большую роль Египта на Востоке. «Мы очень внимательно наблюдаем за конфликтом на палестинских землях и той ролью, которую вы играете в стабилизации обстановки и урегулировании отношений между Израилем и Палестиной", - отметил Лукашенко.

В прошлом году президент Беларуси посещал с визитом Египет, по результатам которого был согласован совместный план действий в развитии двусторонних отношений. «Я хочу вас заверить, что мы полны решимости следовать этой дорожной карте", - заявил белорусский лидер главе египетского парламента. 

Белорусский лидер передал приглашение посетить Беларусь своему египетскому коллеге. По его мнению, это позволило бы ему «ближе познакомился с нашими возможностями, чтобы мы могли более предметно выстраивать отношения между нашими странами". 

В свою очередь Али Абдель Аль Сайед отметил, что президент Египта в первой половине 2019 года намерен посетить Беларусь. Он отметил высокую заинтересованность в расширении контактов с Беларусью, которые активизировались после визита Лукашенко в Египет в 2017 году.

 
 
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Об этом сообщил на встрече с Александром Лукашенко председатель Палаты представителей Египта Али Абдель Аль Сайед.
 
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