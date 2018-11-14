Президент Египта посетит Беларусь в первой половине 2019 года

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Об этом сообщил на встрече с Александром Лукашенко председатель Палаты представителей Египта Али Абдель Аль Сайед.

На встрече белорусский президент отметил большую роль Египта на Востоке. «Мы очень внимательно наблюдаем за конфликтом на палестинских землях и той ролью, которую вы играете в стабилизации обстановки и урегулировании отношений между Израилем и Палестиной", - отметил Лукашенко.



В прошлом году президент Беларуси посещал с визитом Египет, по результатам которого был согласован совместный план действий в развитии двусторонних отношений. «Я хочу вас заверить, что мы полны решимости следовать этой дорожной карте", - заявил белорусский лидер главе египетского парламента.



Белорусский лидер передал приглашение посетить Беларусь своему египетскому коллеге. По его мнению, это позволило бы ему «ближе познакомился с нашими возможностями, чтобы мы могли более предметно выстраивать отношения между нашими странами".



В свою очередь Али Абдель Аль Сайед отметил, что президент Египта в первой половине 2019 года намерен посетить Беларусь. Он отметил высокую заинтересованность в расширении контактов с Беларусью, которые активизировались после визита Лукашенко в Египет в 2017 году.