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Президент Египта посетит Беларусь в первой половине 2019 года
15.11.2018 14:02 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Об этом сообщил на встрече с Александром Лукашенко председатель Палаты представителей Египта Али Абдель Аль Сайед.
На встрече белорусский президент отметил большую роль Египта на Востоке. «Мы очень внимательно наблюдаем за конфликтом на палестинских землях и той ролью, которую вы играете в стабилизации обстановки и урегулировании отношений между Израилем и Палестиной", - отметил Лукашенко.
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Об этом сообщил на встрече с Александром Лукашенко председатель Палаты представителей Египта Али Абдель Аль Сайед.
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