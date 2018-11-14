Оксфордский словарь назвал слово года



фото: rusdialog.ru

«Toxic» («токсичность») стало словом нынешнего года – причем как прямом, так и в переносном значении.

Количество просмотров страницы со словом «toxic» на сайте словаря увеличилось на 45%, сообщает «Дождь ».

На первом месте по популярности словосочетание «токсичные химикаты». На втором — понятие «токсичная маскулинность», возникшее, как пишет словарь, на волне обвинений в домогательствах. На третьем месте «токсичное вещество» (эхо Солсбери).

На пятом и шестом местах - «токсичная среда» (неприятная, нездоровая обстановка) и «токсичные отношения» (в паре, семье, в политике и жизни в целом).

В шорт-лист слов также попали такие понятия, как «incel» (невольное воздержание в ситуации, когда человек хочет иметь сексуальные отношения, но не может их начать или поддержать), и «газлайтинг» — вид психологического насилия, при котором человека заставляют сомневаться в собственной адекватности.

Ранее словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом-2018 "single-use" (одноразовый). "С 2013 года употребление этого слова выросло в четыре раза, а новостные сюжеты и изображения способствуют осознанию этой проблемы", - говорится в сообщении. Collins отмечает, что слово "одноразовый" относится к предметам - часто пластиковым - которые используются только один раз перед удалением.