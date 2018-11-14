Законодатели мод. Кто из знаменитостей преуспел в дизайне?

В конце октября четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Дарья Домрачева, завершившая спортивную карьеру, показала одежду собственного бренда для любителей активного образа жизни. Идея создать такой проект появилась у титулованной спортсменки три года назад – во время первой «Гонки легенд» в Раубичах.

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«У меня возникло желание построить своеобразный мостик между собой и болельщиками. Мне хотелось дать им возможность получить частичку меня, частичку моей души. Многие люди поддерживали меня на этапах Кубка мира, во время Олимпиад, и мне захотелось сделать им подарок, чтобы они еще больше приобщились к биатлону и спорту, вдохновлялись и работали над собой», - цитирует слова Дарьи Домрачевой Владимир НЕСТЕРОВИЧ, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси. При этом Домрачева подчеркнула, что ни в коем случае не считает себя дизайнером с большой буквы: это лишь хобби, которое ей нравится, а как будет развиваться бренд, покажет время.

Почувствуй себя «вкусной»

Дарья Домрачева не единственная из белорусских звезд спорта, кто нашел себя в создании одежды. 4 года назад теннисистка, певица, телеведущая Ольга Барабанщикова запустила собственный бренд модной одежды Candy Lady, в которой, по словам основательницы марки, «девушки смогут почувствовать себя женственными и «вкусными».

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Первые идеи о собственной линии модной одежды пришли к Ольге еще в середине нулевых, но реализовать большие планы получилось только тогда, когда сложилась отличная профессиональная команда. В нее вошли и дизайнеры, в коллаборации с которыми реализуются идеи.

Еще одна известная теннисистка, имеющая белорусские корни, Мария Шарапова тоже стала дизайнером и выпустила собственную линию одежды и аксессуары под брендом Sugarpova. Особенность бренда - изображение на одежде приоткрытых красных, малиновых, розовых губ – таких же, какие красуются на упаковках сладостей Sugarpova.

Шоу-бизнес приоделся

Но, конечно, тех, кто открывает в себе талант дизайнера, больше среди представителей шоу-бизнеса. Для кого-то модельный бизнес завершается на первой же коллекции, а у кого-то процветает.

Например, Анна Седокова запустила бренд модной одежды LA Story by Anna Sedokova. Звезда шоу-бизнеса не могла найти яркую и удобную одежду для себя. Именно поэтому стала создавать рубашки, свитшоты, шорты, джинсы, платья. Одежда от Анны Седоковой довольно узнаваемая, на ней много символики, золотых сердец и надписей ультраяркими цветами. В ассортименте можно также найти облегающие вечерние платья и шляпы.

А солистка группы «A’STUDIO» Кети Топурия стала все чаще появляться в одежде собственного бренда KETIone. Как дизайнер Кети предлагает своим клиентам женственные и элегантные наряды, выполненные из летящих материалов, вечерние платья с впечатляющими декольте, объемные жакеты и узкие юбки.

Собственную линию одежды OFERA by Oksana Fedorova запустила даже экс-мисс мира Оксана Федорова. Это не спонтанное решение, a осмысленный проект. Одежду своей марки Оксана часто носит сама.

Есть собственные линии одежды и у известных рэперов. Например, Баста (Василий Вакуленко) выпускает вещи (футболки, кепки), на которых преобладают надписи «God Save Gangsters», «Run Вася Run».

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Звездою можешь ты не быть…

Среди зарубежных звезд, пожалуй, не осталось людей, кто бы не обзавелся собственной линией одежды. Самым удачным дизайнерским проектом не раз называли коллекции Виктории Бекхэм. Кто еще из звезд может похвастаться участием в мировых Неделях моды и несметными похвалами от критиков, тем более имея за плечами не учебу в престижном институте дизайна, а участие в популярной женской поп-группе Spice Girls!