У пинских шашистов четыре победы

Славную когорту пинских чемпионов пополняют юные шашисты.



Так на недавнем международном шахматном фестивале «Черная пешка» в Бресте , в рамках которого состоялось первенство по шашкам, наши ребята были лучшими среди школьников. Четыре турнира - четыре победы! Все высшие медали и кубки, а, главные, ценные призы - принтеры, увезли в Пинск Надежда Шаблинская (СШ № 9), Максим Антонович (гимназия № 3), Виктория Петрова (СШ № 18), Иван Латушкин (гимназия № 2). Кроме того в число призеров вошли Владимир Каплич (СШ № 2), Анастасия Рабец и Маргарита Рак (обе из СШ № 9).

Необходимо отметить, что этот совсем еще молодой фестиваль шахмат и шашек на Брестчине набирает популярность. Инициатива нашла поддержку в управление спорта и туризма облисполкома. На сей раз, «Черная пешка» собрала более тысячи участников. Почетным гостем мероприятия стал чемпион Мира Анатолий Карпов. И в такой компании команда воспитанников секции шашек при СШ № 9 показала сенсационный результат. С ребятами занимается педагог дополнительного образования, мастер спорта Владимир Васильевич Мосейчук. Работе секции оказывает содействие директор школы Михаил Юрьевич Николаевский.



Сегодня престиж шашечного Пинска достаточно высок и подкреплен успешными выступлениями на республиканских и международных соревнованиях. Но как в любой спортивной дисциплине нужно постоянно стремиться доказывать свое превосходство. Сейчас у шашистов начинается новый соревновательный цикл. Стартовал массовый чемпионат города. Школьники здесь нередко бывают лидерами. В феврале подопечным Владимира Мосейчука предстоит участвовать в чемпионате Беларуси среди юношей и девушек, который одновременно станет отборочным соревнованием на европейское и мировое первенства. Напомним, что весной на проводившемся в Болгарии чемпионате континента в своей возрастной группе отличился Иван Латушкин. На апрель намечено проведение республиканского первенства среди команд сформированных по месту жительства, а в первый месяц летних каникул начнется большая шашечная спартакиада детско-юношеских спортивных учреждений Беларуси.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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