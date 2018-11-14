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У пинских шашистов четыре победы

15.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Славную когорту пинских чемпионов пополняют юные шашисты.

  Так на недавнем международном шахматном фестивале «Черная пешка» в Бресте, в рамках которого состоялось первенство по шашкам, наши ребята были лучшими среди школьников. Четыре турнира - четыре победы! Все высшие медали и кубки, а, главные, ценные призы - принтеры, увезли в Пинск Надежда Шаблинская (СШ № 9), Максим Антонович (гимназия № 3), Виктория Петрова (СШ № 18), Иван Латушкин (гимназия № 2). Кроме того в число призеров вошли Владимир Каплич (СШ № 2), Анастасия Рабец и Маргарита Рак (обе из СШ № 9).

  Необходимо отметить, что этот совсем еще молодой фестиваль шахмат и шашек на Брестчине набирает популярность. Инициатива нашла поддержку в управление спорта и туризма облисполкома. На сей раз, «Черная пешка» собрала более тысячи участников. Почетным гостем мероприятия стал чемпион Мира Анатолий Карпов. И в такой компании команда воспитанников секции шашек при СШ № 9 показала сенсационный результат. С ребятами занимается педагог дополнительного образования, мастер спорта Владимир Васильевич Мосейчук. Работе секции оказывает содействие директор школы Михаил Юрьевич Николаевский.

  Сегодня престиж шашечного Пинска достаточно высок и подкреплен успешными выступлениями на республиканских и международных соревнованиях. Но как в любой спортивной дисциплине нужно постоянно стремиться доказывать свое превосходство. Сейчас у шашистов начинается новый соревновательный цикл. Стартовал массовый чемпионат города. Школьники здесь нередко бывают лидерами. В феврале подопечным Владимира Мосейчука предстоит участвовать в чемпионате Беларуси среди юношей и девушек, который одновременно станет отборочным соревнованием на европейское и мировое первенства. Напомним, что весной на проводившемся в Болгарии чемпионате континента в своей возрастной группе отличился Иван Латушкин. На апрель намечено проведение республиканского первенства среди команд сформированных по месту жительства, а в первый месяц летних каникул начнется большая шашечная спартакиада детско-юношеских спортивных учреждений Беларуси.

  Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
   Фото автора

 
Теги: Брест
 
 
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  Славную когорту пинских чемпионов пополняют юные шашисты.   Так на недавнем международном шахматном фестивале «Черная пешка» в Бресте, в рамках которого...
 
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Светлы шлях
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