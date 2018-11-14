В Ганцевичах состоится открытый чемпионат района по волейболу

В открытом чемпионате района по волейболу, который состоится 24-25 ноября (начало игр в 10.00), примут участие команды организаций, предприятий, учреждений всех типов, отделов, клубов и других структур.

Матчи будут проведены в спортивных залах по улице Монтажников и УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» и др.

Участвующие команды обязаны до 21 ноября подтвердить участие в чемпионате, позвонив по номеру 6-20-91, и предоставить в главную судейскую коллегию именные заявки, заверенные печатью и подписью руководителей команд и медицинским работником.

Контактные телефоны: 6-20-91, 2-40-44.

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