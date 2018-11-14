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Молодые и дерзкие HammAli & Navai раскачают белорусов на первом сольном концерте в Минске

15.11.2018 14:13 — Разное | Tut.by  
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Музыканты HammAli & Navai наполнят стены Prime Hall рэп-балладами 22 февраля 2019 года. Зрители смогут услышать не только их популярные треки, но и песни из нового альбома, выход которого запланирован на конец ноября. Билеты, к слову, уже в продаже.


Фото: the-flow.ru

HammAli & Navai — творческий тандем, ставший открытием 2018 года, благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд — «Пустите меня на танцпол», «Ноты», «Хочешь, я к тебе приеду», «Цветок» — и альбом JANAVI, ребята стремительно взлетели на вершины музыкальных чартов и завоевали любовь аудитории. Клип на песню «Пустите меня на танцпол» набрал более 14 миллионов просмотров в YouTube, а в самом романтичном видео творческого тандема на песню «Хочешь, я к тебе приеду» снялась ведущая программы «Орел и решка» — популярный российский блогер Настя Ивлеева.

Когда: 22 февраля, 20.00.

Где: .

Сколько: от 55 рублей.

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***

10 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из десяти бесплатных пригласительных на гастрономический фестиваль в рамках конгресса для родителей «МамаPro». Счастливчикам пригласительные достанутся бесплатно, победители будут объявлены 16 ноября.

 
 
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Музыканты HammAli & Navai наполнят стены минского Prime Hall рэп-балладами 22 февраля 2019 года. Билеты, к слову, уже в продаже.
 
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