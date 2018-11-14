Начал работу расчетно-справочный центр Слуцкого ЖКХ

В Слуцке начал работу расчетно-справочный центр - дочернее коммунальное унитарное предприятие «Расчетно-справочный центр г. Слуцка» КУП «Слуцкое ЖКХ».

Теперь за справочной информацией по вопросам полноты и правильности начисления жилищно-коммунальных услуг, приватизации жилья, получения безналичных жилищных субсидий, индексации чеков «Жилье», за услугами паспортистов следует обращаться в расчетно-справочный центр (РСЦ) по адресу: г. Слуцк, ул. Строителей, 5.

РСЦ работает без выходных с 8:00 до 20:00, обед – с 13:00 до 14:00. Телефоны для справок: 4-67-70, 4-67-80.