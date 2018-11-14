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Секреты стиля. В погоне за модой важно оставаться собой

15.11.2018 14:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Секреты стиля. В погоне за модой важно оставаться собой
Актриса Кейт Босуорт не раз получала негласный титул королевы уличного стиля. © / Фото из открытых источников

Выбирать комфорт, не жертвуя стилем

Модель Миранда Керр одевается как соседская девчонка: стильно, но просто. Неудивительно, что она является лицом сразу нескольких известных марок, а в перерывах между съемками занимается воспитанием очаровательного сынишки Флинна. Стиль Миранды – отличный пример для тех девушек, которые стремятся успешно совмещать семью и карьеру, не забывая уделять внимание своему внешнему виду.

Секреты стиля. В погоне за модой важно оставаться собой
Фото: Фото из открытых источников

 

Элегантный бунт

Эмма Уотсон долгое время пыталась отделаться от ярлыка «та самая актриса, снимавшаяся в истории про Гарри Поттера». Крупные рекламные контракты с ведущими брендами класса люкс и многочисленные эксперименты с собственным стилем дали ей настоящий билет в новую жизнь. Сегодня Эмма – образец хорошего вкуса. Она с легкостью носит роскошные вечерние наряды, чередуя их со смокингами, и запросто может появиться на улице в обычных джинсах и кардигане. В любом случае, несмотря на бунтарский дух и стремление зарекомендовать себя не как актрису одной роли, Уотсон ни разу не переступила грань дозволенного и не предстала перед публикой в чересчур откровенном виде. Настоящая англичанка!

Секреты стиля. В погоне за модой важно оставаться собой
Фото: Фото из открытых источников

Одеваться с иголочки

Актриса Кейт Босуорт не раз получала негласный титул королевы уличного стиля. Кажется, ее просто невозможно застать врасплох и сфотографировать с нечесаными волосами или в мятой одежде. Всегда свежа, как майская роза, одета с иголочки и в прекрасном расположении духа – о лучшей иконе street style и мечтать нельзя. Если вы спите и видите, как попасть в объектив самого Скотта Шумана, рекомендуем сначала изучить фотографии Кейт.

Секреты стиля. В погоне за модой важно оставаться собой
Кейт Босуорт. Фото: Фото из открытых источников

Шутливое настроение

У известной поклонницы маскарадов  - немецкой модели Хайди Клум стоит поучиться отменному чувству прекрасного. Во-первых, Хайди умеет великолепно подбирать наряды для вечеринок. Если вас пригласили на костюмированный бал, непременно просмотрите фотографии Хайди с праздничных торжеств, например, в честь Хеллоуина. Будьте уверены, что почерпнете немало интересных идей. Во-вторых, обратите внимание на то, как модель одевается каждый день. Стиль casual в ее интерпретации не выглядит таким уж скучным.


Секреты стиля. В погоне за модой важно оставаться собой
Фото: Фото из открытых источников

 

 
 
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Капризная мода меняется из года в год, внося то суету, то полное спокойствие в нашу жизнь. Неудивительно, что так же часто меняются и иконы стиля.
 
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