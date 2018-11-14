В Минске на предприятии 19-летний парень воровал у коллег

Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД г. Минска задержали 19-летнего минчанина.

В феврале 2018 года задержанный, обучаясь в одном из столичных колледжей, проходил практику на предприятии. Начальству понравилась его работа, поэтому через месяц после окончания учебы его официально приняли на работу наладчиком технологического оборудования.

Но с июля по октябрь в милицию начали поступать заявления от работников предприятия о пропаже у них денежных средств и имущества.

Правоохранители установили, что к серии краж причастен недавно нанятый молодой сотрудник. Воровал он из карманов курток, сумок, рюкзаков в мужских и женских раздевалках, гардеробе. Также парень брал и чужие банковские карточки, но снять с них наличные у него не получилось.

За украденные деньги делал ставки в букмекерской конторе, а вещи сдавал в ломбард. Общая сумма ущерба - около 1000 рублей.

По данному факту возбужден ряд угoловных дел. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.