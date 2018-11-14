ГАИ начинает массовую эвакуацию машин с улиц

В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция будет активно помогать коммунальникам очистить улицы от неправильно припаркованных машин.

С сегодняшнего дня автомобили, припаркованные с нарушением правил, будут перемещаться эвакуаторами на штрафстоянку. ГАИ активизирует борьбу с нарушителями правил в связи с ухудшением погоды, сообщает ОНТ.

Владельцы автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, получат штраф в размере базовой величины. При повторном аналогичном нарушении в течение года — 2 базовые величины. Если неправильно припаркован грузовик, то его владелец заплатит от 5 до 19 базовых штрафа.



