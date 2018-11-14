Кастинги телевизионного проекта «Новые лица 2» проходят на телеканале «Беларусь 4. Брест»

Участие в первом приняли люди самых разных профессий: артисты, медицинские работники, учителя, представители сферы торговли, военнослужащие. В первый день для участия в проекте были отобраны 12 человек. Всех желающих попробовать себя в медийной сфере ждут завтра, 16 ноября 2018 года в 10:00 по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 64.



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Проект «Новые лица» - это реальная возможность изменить свою жизнь и попасть в мир телевидения.



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Всех участников ждут бесплатные мастер-классы и тренинги. В ходе первого этапа проекта с потенциальными ведущими будут работать представители телеканала «Беларусь 4. Брест»: профессиональные ведущие и редакторы.



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Победители проекта получат предложения о работе и смогут воплотить свой творческий потенциал.